كيفية استخدام Grav Jump في Starfield: دليل للسفر عبر الأنظمة

في لعبة Starfield المرتقبة، إحدى الميزات الأساسية هي قفزة Grav. تسمح هذه القدرة المبتكرة للاعبين بالسفر عبر أنظمة الكواكب والمجرات المختلفة. إذا كنت ترغب في استكشاف كواكب مختلفة والشروع في مغامرات مثيرة، فسوف تحتاج إلى إتقان قفزة Grav.

على غرار مفهوم السفر بين النجوم في أفلام الخيال العلمي، يتطلب استخدام قفزة Grav في Starfield بضع خطوات. الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي تخصيص الطاقة لمحرك Grav. تعد عملية تخصيص الطاقة هذه أمرًا بالغ الأهمية لقفزة Grav الناجحة.

لأداء قفزة Grav في Starfield، اتبع الخطوات البسيطة التالية:

1. افتح مخطط النجوم وحدد النظام الذي ترغب في السفر إليه. ضع في اعتبارك أنه لا يمكنك السفر إلا إلى الأنظمة التي تحمل علامة بيضاء، بينما الأنظمة الحمراء ستكون بعيدة المنال في الوقت الحالي.

2. بمجرد تحديد النظام المطلوب، انقر فوق الزر "الانتقال". سيؤدي هذا إلى مطالبة اللعبة بأن تطلب منك تخصيص الطاقة لمحرك Grav الخاص بك.

3. استخدم مفاتيح الأسهم الخاصة بك لأخذ الطاقة من الأقسام الأخرى وتخزينها في الاحتياطيات. ثم قم بنقل الطاقة المخزنة إلى محرك Grav.

4. بعد تخصيص الطاقة، حاول بدء القفزة مرة أخرى، وسيعمل محرك Grav الخاص بك بشكل صحيح. في البداية، قد يكون محرك Grav ضعيفًا، ولكن لديك خيار ترقيته.

لترقية محرك Grav الخاص بك، قم بزيارة أي من فنيي خدمات السفن الموجودين في المدن الكبرى بالقرب من منصة الهبوط. سيمكنك ترقية محرك Grav من السفر إلى الأنظمة النجمية التي لا يمكن الوصول إليها.

تذكر أن استكشاف أنظمة النجوم الجديدة وترقية قدرات سفينتك هما جانبان رئيسيان في تجربة Starfield. لذلك، حقق أقصى استفادة من ميزة Grav Jump وابدأ في مغامرات مثيرة في اللعبة.

مصادر:

- ريشوف موخرجي، مؤلف كتاب "Starfield: كيفية استخدام Grav Jump"، ديكسيرتو (2023).

– Bethesda Game Studios مطورة لعبة Starfield.