كيفية استهداف المحركات ونهب السفن في ستارفيلد

يشرح هذا الدليل كيفية فتح القدرة على استهداف أجزاء معينة من السفن في اللعبة المرتقبة Starfield. يمكن للاعبين استهداف المحركات خصيصًا لتعطيل السفن دون التسبب في انفجارها، مما يجعلها عرضة للصعود والنهب.

لاستهداف المحركات في Starfield، سيحتاج اللاعبون إلى الاستثمار في مهارة محددة في شجرة المهارات التقنية التي تسمى أنظمة التحكم في الاستهداف. هذه المهارة "تفتح وظيفة استهداف السفينة" وستسمح الترقيات الإضافية في الشجرة بقفل السفينة بشكل أسرع.

بمجرد أن يفتح اللاعب مهارة أنظمة التحكم في الاستهداف، يمكنه توجيه شبكته نحو السفينة وبدء عملية القفل بالضغط على الزر المقابل (E على الكمبيوتر الشخصي أو A على Xbox). بمجرد قفل الهدف، سيؤدي الضغط على R على جهاز الكمبيوتر أو X على Xbox إلى تكبير حجم السفينة وإبطاء الوقت. يمكن للاعبين بعد ذلك استخدام مفاتيح الأسهم على جهاز الكمبيوتر أو العصا اليسرى على Xbox لتحديد محرك السفينة المستهدفة. بمجرد تحديد المحرك، يمكن للاعبين استخدام المقذوفات أو الليزر لاستهداف المحركات على وجه التحديد.

من خلال استهداف المحركات وجعل مؤشرات المحرك تتحول إلى اللون الأحمر، يمكن للاعبين تعطيل السفينة والاقتراب منها بسهولة، حيث لن تتمكن من التحرك. ومع ذلك، من المهم توخي الحذر وتجنب استنفاد أشرطة الصحة الخاصة بالسفينة تمامًا، لأنها ستنفجر إذا حدث ذلك.

إذا تسبب أحد اللاعبين في انفجار سفينة عن طريق الخطأ، فلا يزال بإمكانه نهبها، على الرغم من أنه لن يحصل على نفس القدر من الغنائم القيمة. وسيحتوي حطام السفينة على صندوق عائم به بعض بقايا السفينة. يمكن للاعبين الاقتراب بعناية من الصندوق واستهدافه لاسترداد البضائع.

بشكل عام، إتقان القدرة على استهداف المحركات في Starfield يسمح للاعبين بتعطيل السفن لأغراض الصعود والنهب. يضيف طبقة جديدة من الإستراتيجية والمكافآت في اللعبة.

مصادر:

- استوديوهات بيثيسدا للألعاب

– مقالة بوليغون عن استهداف ونهب سفينة ستارفيلد.