حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

كيفية حذف التطبيقات من ساعة أبل الخاصة بك

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 11، 2023
كيفية حذف التطبيقات من ساعة أبل الخاصة بك

يعد حذف التطبيقات من Apple Watch عملية واضحة، ولكنها قد تختلف قليلاً اعتمادًا على تخطيط تطبيقاتك. عندما تقوم بإزالة تطبيق من Apple Watch، يتم حذفه فقط من الساعة نفسها، وليس من iPhone الخاص بك. سيظل تطبيق iOS موجودًا على جهاز iPhone الخاص بك ما لم تختر حذفه بشكل منفصل.

إذا كانت تطبيقات Apple Watch الخاصة بك مرتبة في عرض الشبكة، فاتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على Digital Crown في Apple Watch لعرض تطبيقاتك.
2. المس الشاشة مع الاستمرار حتى تظهر "خيارات العرض".
3. اضغط على "تحرير التطبيقات".
4. اضغط على الزر "x" بجوار التطبيق الذي تريد حذفه.
5. اضغط على "حذف التطبيق" على الشاشة التالية للتأكيد.

إذا كانت تطبيقات Apple Watch الخاصة بك مرتبة في عرض القائمة، فاتبع الخطوات التالية بدلاً من ذلك:

1. اضغط على Digital Crown لعرض تطبيقاتك.
2. قم بالتمرير لأسفل إلى التطبيق الذي تريد حذفه.
3. اسحب إلى اليسار على التطبيق وانقر على أيقونة سلة المهملات.
4. اضغط على "حذف التطبيق" على الشاشة التالية للتأكيد.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن Apple تسمح لك بحذف العديد من تطبيقاتها الخاصة من Apple Watch، إلا أن هناك بعض التطبيقات التي لا يمكن إزالتها. وتشمل هذه الرسائل والهاتف والتقويم والساعة والتذكير.

يمكن أن يساعد حذف التطبيقات من Apple Watch في تنظيم جهازك وتوفير مساحة للتطبيقات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح لك بتخصيص وتنظيم ساعتك وفقًا لتفضيلاتك.

بشكل عام، تعد عملية حذف التطبيقات من Apple Watch بسيطة ويمكن إجراؤها في غضون دقائق. استمتع بتجربة Apple Watch أنظف وأكثر تخصيصًا عن طريق إزالة التطبيقات غير المرغوب فيها!

التعاريف:
- Apple Watch: ساعة ذكية طورتها شركة Apple Inc. وهي تقدم ميزات متنوعة مثل تتبع اللياقة البدنية والتواصل وتكامل التطبيقات.
– iOS: نظام التشغيل الذي طورته شركة Apple لأجهزتها المحمولة، بما في ذلك أجهزة iPhone وiPad وiPod Touches.

مصادر:
- دعم أبل: https://support.apple.com/en-us/guide/watch/apd58fa9e2b1/watchos

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

تكنولوجيا

اليابان تطور محركًا صاروخيًا يعمل بوقود الميثان لإطلاقه في عام 2030

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو
تكنولوجيا

تخفيضات Discover Samsung: احصل على Samsung SmartThings Station مقابل دولار واحد فقط!

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا
تكنولوجيا

فن التنظيم: التخلص من الفائض

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

Isro تنتظر تأكيد الإشارة من Vikram Lander مع عودة ضوء الشمس إلى القطب الجنوبي للقمر

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

اكتشف علماء الفلك ثاني أكسيد الكربون على قمر كوكب المشتري أوروبا، مما يشير إلى إمكانية السكن

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

وكالة الفضاء الأوروبية لبناء وإطلاق كوكبة الأقمار الصناعية IRIS2

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

اكتشاف مذهل: مادة تشبه الرمال تتدفق صعودًا

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات