كيفية حذف التطبيقات من ساعة أبل الخاصة بك

يعد حذف التطبيقات من Apple Watch عملية واضحة، ولكنها قد تختلف قليلاً اعتمادًا على تخطيط تطبيقاتك. عندما تقوم بإزالة تطبيق من Apple Watch، يتم حذفه فقط من الساعة نفسها، وليس من iPhone الخاص بك. سيظل تطبيق iOS موجودًا على جهاز iPhone الخاص بك ما لم تختر حذفه بشكل منفصل.

إذا كانت تطبيقات Apple Watch الخاصة بك مرتبة في عرض الشبكة، فاتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على Digital Crown في Apple Watch لعرض تطبيقاتك.

2. المس الشاشة مع الاستمرار حتى تظهر "خيارات العرض".

3. اضغط على "تحرير التطبيقات".

4. اضغط على الزر "x" بجوار التطبيق الذي تريد حذفه.

5. اضغط على "حذف التطبيق" على الشاشة التالية للتأكيد.

إذا كانت تطبيقات Apple Watch الخاصة بك مرتبة في عرض القائمة، فاتبع الخطوات التالية بدلاً من ذلك:

1. اضغط على Digital Crown لعرض تطبيقاتك.

2. قم بالتمرير لأسفل إلى التطبيق الذي تريد حذفه.

3. اسحب إلى اليسار على التطبيق وانقر على أيقونة سلة المهملات.

4. اضغط على "حذف التطبيق" على الشاشة التالية للتأكيد.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن Apple تسمح لك بحذف العديد من تطبيقاتها الخاصة من Apple Watch، إلا أن هناك بعض التطبيقات التي لا يمكن إزالتها. وتشمل هذه الرسائل والهاتف والتقويم والساعة والتذكير.

يمكن أن يساعد حذف التطبيقات من Apple Watch في تنظيم جهازك وتوفير مساحة للتطبيقات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فهو يسمح لك بتخصيص وتنظيم ساعتك وفقًا لتفضيلاتك.

بشكل عام، تعد عملية حذف التطبيقات من Apple Watch بسيطة ويمكن إجراؤها في غضون دقائق. استمتع بتجربة Apple Watch أنظف وأكثر تخصيصًا عن طريق إزالة التطبيقات غير المرغوب فيها!

التعاريف:

- Apple Watch: ساعة ذكية طورتها شركة Apple Inc. وهي تقدم ميزات متنوعة مثل تتبع اللياقة البدنية والتواصل وتكامل التطبيقات.

– iOS: نظام التشغيل الذي طورته شركة Apple لأجهزتها المحمولة، بما في ذلك أجهزة iPhone وiPad وiPod Touches.

مصادر:

- دعم أبل: https://support.apple.com/en-us/guide/watch/apd58fa9e2b1/watchos