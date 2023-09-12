كيفية اختبار اتصال Apple Watch الخاص بك باستخدام مركز التحكم الخاص بجهاز iPhone

تتيح لك إحدى الميزات الجديدة في نظام التشغيل iOS 17 إجراء اختبار اتصال Apple Watch المرتبطة باستخدام مركز التحكم الخاص بجهاز iPhone، دون الحاجة إلى المرور عبر تطبيق Find My. تعد هذه الميزة المفيدة مفيدة بشكل خاص عندما تحاول تحديد موقع Apple Watch في أماكن يصعب العثور عليها مثل أسفل الأريكة أو في الدرج.

للاستفادة من هذه الميزة، ستحتاج إلى إضافة زر "Ping My Watch" يدويًا إلى مركز التحكم الخاص بك. إليك الطريقة:

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone الخاص بك.

2. انتقل إلى قسم مركز التحكم.

3. ضمن "المزيد من عناصر التحكم"، اضغط على أيقونة "+" الخضراء لخيار Ping My Watch.

بمجرد إضافة زر Ping My Watch إلى مركز التحكم الخاص بك، يمكنك بسهولة تحديد موقع Apple Watch الخاص بك من خلال النقر على الأيقونة. سيؤدي ذلك إلى إصدار نغمة مسموعة من Apple Watch، مما يسهل عليك العثور عليها.

من المهم ملاحظة أن ميزة Ping My Watch تعمل فقط عندما يكون جهاز iPhone وApple Watch في نطاق Bluetooth أو متصلين بنفس شبكة Wi-Fi. إذا فقدت Apple Watch أو سُرقت، فستظل بحاجة إلى استخدام تطبيق Find My لتحديد موقعها.

يمكنك استخدام ميزة Ping My Watch حتى إذا كانت Apple Watch مقفلة أو قيد الشحن أو على معصمك. وهذا يجعلها أداة متعددة الاستخدامات للعثور على ساعتك في أي موقف.

في الختام، تتيح لك ميزة Ping My Watch الجديدة في مركز التحكم لنظام iOS 17 تحديد موقع Apple Watch بسهولة باستخدام جهاز iPhone الخاص بك. من خلال إضافة زر Ping My Watch إلى مركز التحكم الخاص بك، يمكنك جعل Apple Watch تصدر نغمة مسموعة لمساعدتك في العثور عليها. فقط تأكد من وجود iPhone وApple Watch داخل النطاق أو متصلين بشبكة Wi-Fi نفسها.+