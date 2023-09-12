كيفية تحسين التخزين على أجهزة MacOS

إذا كنت تمتلك جهاز MacBook Pro أو MacBook Air بسعة تخزين محدودة، فأنت تعرف مدى السرعة التي يمكن أن تمتلئ بها هذه المساحة. ومع ذلك، يحتوي نظام MacOS على ميزة مدمجة تسمى تحسين التخزين والتي يمكن أن تساعد في توفير مساحة قيمة على محرك الأقراص الثابتة لديك. تعمل هذه الميزة جنبًا إلى جنب مع "التخزين في iCloud" و"إفراغ سلة المهملات تلقائيًا"، وتقوم تلقائيًا بإزالة أفلام Apple TV والبرامج التلفزيونية التي شاهدتها، بالإضافة إلى الاحتفاظ فقط بأحدث مرفقات البريد الإلكتروني عندما تصبح مساحة التخزين مشكلة. .

لتمكين ميزة تحسين التخزين على جهاز MacOS الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

تأكد من أن جهازك يعمل بنظام التشغيل MacOS ويتم تحديثه إلى أحدث إصدار. افتح إعدادات النظام من Launchpad أو القائمة. في الشريط الجانبي الأيسر، انقر على "عام" ثم انقر على "التخزين". من قائمة الخيارات، انقر على "تحسين" وأكد اختيارك.

بمجرد تمكين تحسين التخزين، سيبدأ نظام التشغيل MacOS في تحرير المساحة عن طريق إزالة بيانات الفيديو من Apple TV+ والاحتفاظ فقط بأحدث مرفقات البريد الإلكتروني. إذا كنت تشاهد Apple TV+ بشكل متكرر أو تستأجر الأفلام وتشتريها من متجر Apple الرقمي، فقد تلاحظ زيادة كبيرة في مساحة التخزين المتوفرة.

من الضروري ملاحظة أن هذه الميزة لا تؤثر على مقاطع الفيديو التي قمت بتنزيلها أو إنشائها، ويمكن إعادة تنزيل أي عروض تلفزيونية أو أفلام اشتريتها في أي وقت. إذا كنت مشتريًا أو مستأجرًا متكررًا لوسائط الفيديو، فإن استخدام ميزة تحسين التخزين يمكن أن يمنع امتلاء مساحة تخزين جهاز MacOS الخاص بك بسرعة كبيرة.

مصادر:

مصدر المقال: كليف جوزيف/ZDNET

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