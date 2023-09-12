حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

كيفية تحسين التخزين على أجهزة MacOS

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
كيفية تحسين التخزين على أجهزة MacOS

إذا كنت تمتلك جهاز MacBook Pro أو MacBook Air بسعة تخزين محدودة، فأنت تعرف مدى السرعة التي يمكن أن تمتلئ بها هذه المساحة. ومع ذلك، يحتوي نظام MacOS على ميزة مدمجة تسمى تحسين التخزين والتي يمكن أن تساعد في توفير مساحة قيمة على محرك الأقراص الثابتة لديك. تعمل هذه الميزة جنبًا إلى جنب مع "التخزين في iCloud" و"إفراغ سلة المهملات تلقائيًا"، وتقوم تلقائيًا بإزالة أفلام Apple TV والبرامج التلفزيونية التي شاهدتها، بالإضافة إلى الاحتفاظ فقط بأحدث مرفقات البريد الإلكتروني عندما تصبح مساحة التخزين مشكلة. .

لتمكين ميزة تحسين التخزين على جهاز MacOS الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

  1. تأكد من أن جهازك يعمل بنظام التشغيل MacOS ويتم تحديثه إلى أحدث إصدار.
  2. افتح إعدادات النظام من Launchpad أو القائمة.
  3. في الشريط الجانبي الأيسر، انقر على "عام" ثم انقر على "التخزين".
  4. من قائمة الخيارات، انقر على "تحسين" وأكد اختيارك.

بمجرد تمكين تحسين التخزين، سيبدأ نظام التشغيل MacOS في تحرير المساحة عن طريق إزالة بيانات الفيديو من Apple TV+ والاحتفاظ فقط بأحدث مرفقات البريد الإلكتروني. إذا كنت تشاهد Apple TV+ بشكل متكرر أو تستأجر الأفلام وتشتريها من متجر Apple الرقمي، فقد تلاحظ زيادة كبيرة في مساحة التخزين المتوفرة.

من الضروري ملاحظة أن هذه الميزة لا تؤثر على مقاطع الفيديو التي قمت بتنزيلها أو إنشائها، ويمكن إعادة تنزيل أي عروض تلفزيونية أو أفلام اشتريتها في أي وقت. إذا كنت مشتريًا أو مستأجرًا متكررًا لوسائط الفيديو، فإن استخدام ميزة تحسين التخزين يمكن أن يمنع امتلاء مساحة تخزين جهاز MacOS الخاص بك بسرعة كبيرة.

مصادر:

مصدر المقال: كليف جوزيف/ZDNET

ملاحظة: لم يتم توفير روابط مصدر URL

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

تكنولوجيا

يشاع أن Samsung Galaxy Ring سيظهر لأول مرة في العام المقبل

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا
تكنولوجيا

EA تكشف عن ميزات مثيرة وتاريخ إصدار NHL 24

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا
تكنولوجيا

تشهد أحدث أجهزة iPhone من Apple طلبًا قويًا، وتأخر مواعيد التسليم حتى نوفمبر

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

بديل أكثر أمانًا لتقنية كريسبر: باحثون يابانيون يطورون تقنية جديدة لتحرير الجينات مع عدد أقل من الطفرات غير المقصودة

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

تجربة عالم آسر من عهد

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
تكنولوجيا

يشاع أن Samsung Galaxy Ring سيظهر لأول مرة في العام المقبل

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
الأخبار

محطة الفضاء الدولية تواصل التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات