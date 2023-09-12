سيستخدم iPhone 15 USB-C: ما تحتاج إلى معرفته

أحدث هاتف iPhone 15، أحدث إصدار من Apple لهاتفها الذكي الشهير، تغييرًا كبيرًا قد يزعج بعض المستخدمين. من أجل الامتثال للوائح الأوروبية، استبدلت Apple موصل Lightning بموصل USB-C جديد بيضاوي الشكل للشحن. وهذا يعني أن المستخدمين سيحتاجون إلى استبدال ملحقات Lightning الخاصة بهم، مثل كابلات الشحن وسماعات الأذن، بمنتجات جديدة تستخدم USB-C.

يذكرنا هذا التحول عندما تحولت شركة Apple من الموصل ذي 30 سنًا إلى Lightning في عام 2012، مما جعل العديد من الملحقات قديمة. ومع ذلك، فإن الأمر المختلف هذه المرة هو أن معظم الأشخاص لديهم بالفعل كابل USB-C. تستخدم العديد من الأجهزة، بما في ذلك سماعات الرأس ووحدات التحكم في الألعاب وأجهزة MacBooks الخاصة بشركة Apple، بالفعل USB-C كمنفذ شحن قياسي.

يأتي الانتقال إلى USB-C استجابة لتفويض من الاتحاد الأوروبي يطلب من جميع صانعي الهواتف الذكية اعتماد موصل شحن مشترك بحلول عام 2024. ويهدف هذا إلى تقليل النفايات البيئية من خلال السماح للمستهلكين باستخدام عدد أقل من كابلات الطاقة.

في حين أن توحيد كابلات الشحن يعد خطوة للأمام، فمن المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بكابلات USB-C. على عكس أجهزة الشحن عالية الجودة، لا تحتوي كابلات USB-C الأرخص على الرقائق اللازمة لحماية جهازك من تقلبات الطاقة. من المهم الاستثمار في الكابلات المتينة من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة لتجنب إتلاف هاتفك.

من المهم أيضًا توخي الحذر بشأن مكان توصيل كابل USB-C. قد يؤدي توصيله بمصادر ذات جهد أعلى مما يقبله هاتفك إلى إتلاف جهازك أو حتى صعقه بالكهرباء. التزم باستخدام قوالب شحن عالية الجودة لضمان سلامة هاتفك.

بالنسبة لمستخدمي iPhone الذين لا يخططون للترقية على الفور ولكنهم ما زالوا بحاجة إلى أجهزة شحن جديدة، يعد الشحن اللاسلكي بديلاً فعالاً من حيث التكلفة. ينطبق تفويض الاتحاد الأوروبي فقط على الاتصالات السلكية، لذلك لا يزال من الجيد استخدام أجهزة الشحن اللاسلكي مثل MagSafe من Apple أو منصات وحوامل الشحن اللاسلكي.

بشكل عام، باستخدام الكابل المناسب ووحدة الشحن، يجب أن يحقق الانتقال إلى USB-C فوائد مثل نقل البيانات بشكل أسرع وتقليل عدد الكابلات اللازمة للأجهزة المختلفة. وهذا يعني أيضًا عددًا أقل من الكابلات التي يمكن حملها أثناء السفر أو التنقل، حيث أصبح USB-C معيار شحن أكثر شيوعًا.

مصادر:

- "لقد وصل iPhone 15، وهو كابوس لجميع الملحقات الخاصة بك" بقلم Brian X. Chen (نيويورك تايمز)