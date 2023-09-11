ملخص: بدءًا من عام 2025، سيكون استخدام حساب Google مع Fitbit إلزاميًا. على الرغم من أن مستخدمي Fitbit الحاليين لا يتعين عليهم ترحيل بياناتهم على الفور، إلا أنه يمكنهم اختيار القيام بذلك الآن للاستفادة من المزايا. يسمح ترحيل بيانات Fitbit الخاصة بك إلى حساب Google بتسجيل الدخول الموحد وتطبيق ميزات خصوصية Google على بيانات Fitbit الخاصة بك. ومن المهم ملاحظة أن عملية الترحيل هذه دائمة ولا يمكن التراجع عنها.

لبدء عملية الترحيل، تأكد من تحديث تطبيق Fitbit إلى الإصدار الأحدث. افتح التطبيق وابحث عن رسالة بعنوان "Fitbit جزء من عائلة Google". إذا رأيت هذه المطالبة، فانقر على "البدء". بعد ذلك، اختر حساب Google الخاص بك من قائمة الخيارات المتاحة. إذا لم يكن لديك حساب Google مناسب، فيمكنك إنشاء حساب جديد.

في الخطوة التالية، قم بمراجعة وتأكيد إعداد Fitbit الخاص بك، بما في ذلك معلومات ملفك الشخصي وبيانات الصحة والعافية. يمكنك اختيار البيانات التي تريد ترحيلها. بعد التحقق من معلوماتك، راجع كيفية استخدام Google لبيانات Fitbit ووافق على الشروط. سيكون لديك أيضًا خيار المساهمة ببياناتك الصحية في مبادرات Google وFitbit البحثية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار مزامنة بياناتك مع Google Health Connect API إذا رغبت في ذلك. بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، اضغط على "تم" لإنهاء عملية الترحيل. يجب أن تستغرق العملية برمتها حوالي خمس إلى عشر دقائق.

تذكر أنه على الرغم من أن الترحيل ليس إلزاميًا حتى عام 2025، فإن الترحيل المبكر يتيح لك الاستفادة من مزايا استخدام حساب Google مع Fitbit. يجدر التفكير فيما إذا كنت تخطط لمواصلة استخدام أجهزة Fitbit أو Pixel Watch على المدى الطويل.

ملاحظة: لا يمكن استخدام بيانات الصحة والعافية من Fitbit لاستهداف إعلانات Google كجزء من الشروط التنظيمية لاستحواذ Google على Fitbit.

المصادر: الحافة