كيفية استخدام FaceTime على Apple TV مع tvOS 17

يقدم آخر تحديث لنظام التشغيل tvOS 17 لجهاز Apple TV ميزة جديدة ومثيرة: تطبيق FaceTime. الآن، يمكن لمستخدمي Apple TV إجراء مكالمات FaceTime مباشرة من التلفزيون الخاص بهم باستخدام ميزة كاميرا الاستمرار على iPhone الذي يعمل بنظام iOS 17. ويتيح ذلك تجربة مكالمات فيديو على شاشة كبيرة مريحة ومثالية لاجتماعات الشركات.

لاستخدام FaceTime على Apple TV مع tvOS 17، يجب أن تتوفر لديك المتطلبات الأساسية التالية:

- tvOS 17 مثبت على جهاز Apple TV الخاص بك

– تثبيت iOS 17 على جهاز iPhone الخاص بك

- قام كل من Apple TV وiPhone بتسجيل الدخول باستخدام نفس معرف Apple

- يتصل كل من iPhone وApple TV بنفس شبكة WiFi

– جهاز iPhone مزود بدعم كاميرا الاستمرار (iPhone XR أو الموديلات الأحدث)

نظرًا لأن Apple TV لا يحتوي على كاميرا مدمجة، فقد تم نقل ميزة Continuity Camera من macOS إلى tvOS 17. عندما تفتح تطبيق FaceTime على Apple TV، ستتلقى إشعارًا على iPhone الخاص بك لتوصيله بجهاز Apple TV. . بمجرد الاتصال، سيُطلب منك وضع جهاز iPhone الخاص بك في الوضع الأفقي بالقرب من التلفزيون مع توجيه الكاميرا الخلفية إليك.

لإجراء مكالمة FaceTime على Apple TV المثبت عليه tvOS 17، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتشغيل تطبيق FaceTime على جهاز Apple TV الخاص بك.

2. حدد معرف Apple الذي تريد استخدامه لمكالمات FaceTime.

3. اضغط على الإشعار الموجود على جهاز iPhone الخاص بك واقبل الاتصال.

4. ضع جهاز iPhone الخاص بك في الاتجاه الموصى به بالقرب من التلفزيون.

5. حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

6. بمجرد أن تقبل جهة الاتصال مكالمتك، اختر من بين ثلاثة أوضاع فيديو: Center Stage، وPortrait، وReactions.

يتميز استخدام FaceTime على Apple TV بمزايا مثل سهولة تجربة مكالمات الفيديو على الشاشة الكبيرة وجودة فيديو أفضل بسبب استخدام الكاميرات الخلفية لجهاز iPhone. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن FaceTime على Apple TV متاح فقط على أجهزة Apple TV المجهزة بدقة 4K.

بالإضافة إلى FaceTime، يمكنك أيضًا استخدام iPhone كجهاز تحكم عن بعد للتحكم في Apple TV. لذلك، سواء كان الأمر يتعلق باجتماعات عائلية مهمة أو مكالمات عمل، يمكنك الآن الاستمتاع بالتجربة على شاشة تلفزيون أكبر.

مصادر:

– [المادة المصدر](المصدر)

– [دعم أبل](support.apple.com)