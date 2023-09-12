كيفية الحصول على أجزاء السفينة في ستارفيلد

تعد أجزاء السفينة عناصر أساسية في لعبة Starfield حيث تقوم بإصلاح جزء كبير من هيكل سفينتك وتسمح لك بمواصلة استكشافاتك. ومع ذلك، نظرًا لكتلة كل منها 10.00، يمكنك فقط حمل عدد محدود من هذه الأجزاء أثناء المغامرة. ولذلك، من المهم معرفة كيفية الحصول على المزيد منها.

هناك طرق متعددة للحصول على أجزاء السفينة في Starfield. أولاً، يمكنك شراؤها من مختلف البائعين والمحلات التجارية. ستظهر هذه الأجزاء عادةً في أعلى قائمة السلع أو بالقرب منها نظرًا لأهميتها. بعض المواقع المعروفة حيث يمكنك شراء قطع غيار السفن تشمل Jemison Mercantile في نيو أتلانتس، وNewill's Goods في نيون، ومتجر Shepherd's General Store في أكيلا. بالإضافة إلى ذلك، تعد أكشاك هيئة التجارة والسفن التجارية والمحلات التجارية أيضًا مصادر موثوقة لشراء قطع غيار السفن. قد يحمل بائعون محتملون آخرون أجزاء السفينة، لذا من المفيد التحقق معهم إذا كنت في حاجة إليها.

بالإضافة إلى شراء أجزاء السفينة، يمكنك أيضًا العثور عليها أثناء الاستكشاف والنهب. انتبه إلى حاويات التخزين القابلة للنهب، لأنها قد تحتوي على أجزاء من السفينة. في بعض الأحيان، قد تتعثر على أجزاء السفينة بالصدفة أثناء البحث في هذه الحاويات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسفن المدمرة أيضًا أن تنتج أجزاء من السفينة. على الرغم من أنهم لن يسقطوها دائمًا، إلا أنه لا يزال من المفيد التحقق من كل سفينة يتم إسقاطها. لدى سفن Crimson Fleet، على وجه الخصوص، احتمالية أكبر لإسقاط أجزاء السفينة.

إذا صادفت سفينة فصيل صديقة تشارك في قتال جوي، فلديك الفرصة لطلب "بعض قطع الإصلاح الإضافية" كمكافأة لإنقاذها. هذه طريقة رائعة للحصول على أجزاء السفينة مجانًا، حيث أن معظم السفن ستكون على استعداد لتزويدك ببعضها.

تذكر، بالإضافة إلى هذه الطرق، يمكنك أيضًا الدفع مقابل إصلاحات السفن من خلال التحدث إلى فني خدمات السفن في رصيف الإرساء في المدينة أو في مبنى خدمات السفن.

ابق مجهزًا جيدًا بأجزاء السفينة لضمان بقاء سفينتك في أفضل حالة أثناء استكشاف المناطق الشاسعة من Starfield. مغامرة سعيدة!

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