كيفية إصلاح مشكلات الصوت في Starfield لجهاز PS5

تم أخيرًا إطلاق لعبة Bethesda المرتقبة، Starfield، مما يسمح للاعبين بالبدء في رحلات ملحمية عبر الكون. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي لعبة من ألعاب Bethesda، واجه اللاعبون العديد من الأخطاء والمشكلات. أبلغ العديد من لاعبي PS5 عن تعرضهم لمشاكل صوتية رهيبة تدمر تجربة لعبهم. إذا كنت تواجه مشكلات مثل التوقف المؤقت العشوائي، أو الإشارات غير المتزامنة أثناء الرحلات الجوية، أو التخطي، فلا تقلق، فأنت لست وحدك. لقد قمنا بإعداد دليل لمساعدتك في حل جميع مشاكلك الصوتية والانغماس الكامل في عالم Starfield دون أي مشاكل.

الإصلاح 1: تعطيل الصوت ثلاثي الأبعاد

قد يكون أحد الأسباب المحتملة للصوت المكتوم في Starfield هو ميزة الصوت ثلاثي الأبعاد على جهاز PS3 الخاص بك. على الرغم من أنها ميزة مذهلة لبعض الألعاب، إلا أنها قد لا تعمل بشكل جيد مع ألعاب أخرى، وقد يكون Starfield واحدًا منها. يمكنك محاولة تعطيله باتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى إعدادات PlayStation.

- اختر خيار قائمة الصوت.

– ابحث عن خيار الصوت ثلاثي الأبعاد لجهاز الإخراج الخاص بك.

– قم بتبديل خيار الصوت ثلاثي الأبعاد لتعطيله.

الإصلاح 2: تثبيت أحدث برامج نظام PS5

في بعض الأحيان، قد تكون مشكلات الصوت في Starfield ناجمة عن أخطاء في تحديث النظام السابق لجهاز PS5 الخاص بك. لإصلاح ذلك، يمكنك محاولة تحديث برنامج نظام وحدة التحكم الخاصة بك باتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى إعدادات PlayStation.

– أدخل فئة النظام.

– انتقل إلى برامج النظام > برامج النظام والإعدادات.

– حدد تحديث البرنامج.

في حالة توفر تحديث، سيتصل جهاز PS5 الخاص بك بخوادم Sony ويقوم بتثبيت آخر تحديث. إذا لم تتلق أي إشعار بالتحديث، فيمكنك تثبيت آخر تحديث يدويًا باستخدام محرك أقراص USB محمول.

الإصلاح 3: حفظ اللعبة وإعادة تشغيلها

الحل البسيط الذي قد ينجح في حل مشكلات الصوت هو حفظ تقدمك في Starfield ثم إعادة تشغيل اللعبة. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحديث اللعبة وحل أي مشكلات مخفية قد تسبب مشاكل في الصوت.

إذا لم يحل أي من هذه الحلول مشكلات الصوت في Starfield، فقد تضطر إلى الانتظار حتى تقوم Bethesda بإصدار تصحيح جديد. كن مطمئنًا، فقد أبلغ العديد من المستخدمين الاستوديو بالفعل عن هذه الأخطاء، وهم يعملون بنشاط على حل هذه المشكلات.

مصادر:

– منتديات دعم بلاي ستيشن