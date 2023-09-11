iOS 17: كيفية إنشاء ملصقات جهات اتصال مخصصة ومشاركة جهات الاتصال باستخدام NameDrop

من المقرر أن يتم إصدار iOS 17، وهو أحدث نظام تشغيل لأجهزة iPhone، قريبًا، إلى جانب مجموعة منتجات Apple الجديدة. يقدم هذا التحديث العديد من الميزات المثيرة التي تتيح للمستخدمين تخصيص أجهزة iPhone الخاصة بهم بشكل لم يسبق له مثيل. إحدى الميزات البارزة هي القدرة على إنشاء "ملصق" فريد لكل جهة اتصال. ستملأ هذه الصورة القابلة للتخصيص شاشتك عندما تجري مكالمة مع هذا الشخص أو عندما يتصل بك.

لإنشاء ملصق جهة اتصال، ما عليك سوى النقر على "صورة جهة الاتصال والملصق" في الملف الشخصي لجهة الاتصال. ومن هناك، يمكنك اختيار خلفية للملصق. تتضمن الخيارات استخدام صورة أو خلفية ملونة أو Memoji أو حرف واحد فقط. يمكنك تخصيص مظهر اسم جهة الاتصال، بما في ذلك الخط واللون. يمكن أيضًا تحرير صورة الخلفية عن طريق قصها أو تطبيق المرشحات أو إزالة الخلفية.

يقدم iOS 17 أيضًا ميزة جديدة تسمى NameDrop، والتي تتيح للمستخدمين مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم بسرعة دون إدخال الأسماء وأرقام الهواتف يدويًا. لاستخدام NameDrop، يحتاج المستخدمون إلى إبقاء أجهزة iPhone الخاصة بهم قريبة من بعضها البعض، على غرار كيفية استخدام Apple Pay. ستظهر نافذة منبثقة تحتوي على معلومات الاتصال المستلمة، مما يوفر خيار تعديل تفاصيل الاتصال المستلمة.

يعد تحديث ملصق جهة الاتصال على iOS 17 أمرًا بسيطًا مثل اتباع الخطوات الأولية لإنشائه. ما عليك سوى فتح تطبيق الهاتف، والعثور على جهة الاتصال التي تريد تحريرها، ثم النقر على "ملصق وصورة جهة الاتصال" لإجراء التحديثات المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء ملصق جهة اتصال وصورة لأنفسهم من خلال الوصول إلى بطاقة الاتصال الخاصة بهم في تطبيق الهاتف والنقر على "بطاقتي".

يرجى ملاحظة أنه يمكن مشاركة ملصقات جهات الاتصال مع الآخرين، ولكن لدى المستخدمين خيار تعطيل المشاركة التلقائية. لسوء الحظ، NameDrop متاح حاليًا فقط لمشاركة جهات الاتصال بين أجهزة Apple المتوافقة وغير متاح لمستخدمي Android.

مصادر:

- ماريا دياز، ZDNet