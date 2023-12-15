يستخدم نظام الذكاء الاصطناعي الجديد بيانات الأقمار الصناعية لاكتشاف الجبال الجليدية وتتبع تحركاتها

قام فريق من علماء الفيزياء الفلكية في جامعة لانكستر بالمملكة المتحدة بتطوير نظام ذكاء اصطناعي (AI) يستخدم بيانات الأقمار الصناعية لاكتشاف الجبال الجليدية ومراقبة تحركاتها. تعتمد هذه التقنية على تقنية تم استخدامها في الأصل للبحث عن مجموعات من المجرات في السماء وتحليلها.

حصل جون ستوت وماثيو تشان من جامعة لانكستر على جائزة قدرها 300,000 ألف جنيه إسترليني من مجلس مرافق العلوم والتكنولوجيا في المملكة المتحدة لتسويق النظام. هدفهم هو مواصلة تطوير النظام الآلي للكشف عن الجبال الجليدية والجليد البحري بحيث يمكن استخدامه كمنتج تجاري.

ويتميز نظام الذكاء الاصطناعي بنسبة نجاح تصل إلى 94%، وهو قادر على تحديد الجبال الجليدية والجليد البحري حتى تحت الغطاء السحابي. ويتم ذلك من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية الملتقطة بواسطة رادار ذو فتحة تركيبية واسعة النطاق (SAR). بمجرد أن يصبح النظام جاهزًا للاستخدام التجاري، ستتم مشاركة مخاطر الجبال الجليدية المحتملة مع العملاء في الصناعة البحرية، بما في ذلك الشحن التجاري وصيد الأسماك والسفن السياحية وشركات التأمين على الشحن.

ستفيد هذه التكنولوجيا الجديدة الصناعة البحرية بشكل كبير من خلال المساعدة في منع الاصطدامات والتحويلات المكلفة الناجمة عن المواجهات غير المتوقعة مع الجبال الجليدية. ومن خلال تحديد الجبال الجليدية وتتبعها بدقة، ستتمكن السفن من تعديل مساراتها أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب هذه المخاطر.

تعد قدرة نظام الذكاء الاصطناعي على العمل تحت الغطاء السحابي مفيدة بشكل خاص، لأنه يضمن قدرته على العمل بفعالية في مختلف الظروف الجوية. تتمتع هذه التكنولوجيا المتطورة بالقدرة على إحداث ثورة في الكشف عن الجبال الجليدية ومراقبتها، وتعزيز السلامة والكفاءة في الصناعة البحرية.