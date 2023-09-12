يقوم مشروع Gutenberg وMicrosoft بإنشاء آلاف الكتب الصوتية المجانية باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام العصبية

عقد مشروع Gutenberg وMicrosoft شراكة للتغلب على تحديات الكتب الصوتية من خلال إنشاء آلاف الكتب الصوتية المجانية باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام (TTS) العصبية. تقليديًا، غالبًا ما تأتي الكتب الصوتية التي يقرأها البشر برسوم أو اشتراك لمرة واحدة، وعادةً ما تتم قراءة الكتب الصوتية المجانية بصوت محوسب يفتقر إلى الطبيعة. تعمل ميزة TTS العصبية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI)، على توليد خطاب يشبه إلى حد كبير الأصوات البشرية من حيث العاطفة والتنغيم.

إحدى أكبر العقبات في إنشاء الكتب الصوتية هي مقدار الوقت المطلوب للتسجيل والتحرير والنشر. ومع ذلك، بمساعدة Microsoft AI، قام مشروع Gutenberg بتقليل هذه العملية بشكل كبير من خلال إنتاج كتب صوتية عالية الجودة تلقائيًا من الكتب الإلكترونية الموجودة عبر الإنترنت. ومن خلال الاستفادة من التطورات الحديثة في تحويل النص إلى كلام العصبي، تمكن الفريق من تحويل مجموعة واسعة من الكتب إلى كتب صوتية مفتوحة الترخيص.

للوصول إلى الكتب الصوتية، يمكن للمستخدمين تصفح مجموعة الكتب الصوتية المفتوحة لمشروع جوتنبرج والاستماع إليها مباشرة على الموقع الإلكتروني. المجموعة متاحة على منصات مثل Spotify وApple Podcasts وGoogle Podcasts وأرشيف الإنترنت. جميع الكتب الصوتية هي أعمال ملكية عامة، وتضم في المقام الأول مؤلفين كلاسيكيين مثل ويليام شكسبير، ومارك توين، وليو تولستوي.

يهدف هذا التعاون بين Project Gutenberg وMicrosoft إلى جعل الأدب أكثر سهولة وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الكتب الصوتية عالية الجودة. سواء كان ذلك لأغراض تعليمية أو ترفيهية أثناء الرحلات الطويلة، فإن مجموعة الكتب الصوتية المجانية توفر مجموعة واسعة من العناوين ليستمتع بها المستخدمون.

مصادر:

- "مشروع جوتنبرج ومايكروسوفت يتعاونان لإنشاء كتب صوتية مجانية." زد نت. (لا يوجد عنوان URL)

- "كيفية تحويل كتب كيندل إلى كتب صوتية." إبوبور. (لا يوجد عنوان URL)