يعمل برنامج الإقامة الرقمية الجديد للأزياء على تمكين الفنانين في نظام Web3 البيئي

أعلن برنامج Digital Fashion Residency الافتتاحي، الذي أنشأته Draup وVertical وLens Protocol، عن أول 26 متقدمًا فائزًا. يهدف البرنامج إلى تمكين المصممين الرقميين الحاليين والوافدين الجدد على حدٍ سواء من خلال توفير تدريب مجاني على مدار دورة مدتها ستة أسابيع. وتغطي ورش العمل موضوعات مختلفة، بما في ذلك تطور الموضة الرقمية، وإنشاء المنسوجات الرقمية، والواقع المعزز (AR)، والألعاب. وفي نهاية البرنامج، سيعمل السكان على المشروع النهائي الذي سيتم عرضه في أكتوبر.

استضافت شركة Vertical، وهي شركة استشارات فنية قائمة على تقنية blockchain، ورش عمل تتعلق بـ Web3 والفن، ولكنها تركز الآن على الموضة الرقمية لأول مرة. يوضح المؤسس والرئيس التنفيذي ميكول آب أن العديد من الفنانين والمبدعين الذين يدخلون عالم الفضاء يكافحون من أجل التنقل في التكنولوجيا ودمجها في ممارساتهم. لذلك، قرروا إنشاء برنامج مصمم خصيصًا للأزياء الرقمية.

تدرك الشركات التي تستثمر في هؤلاء الفنانين أن نجاحهم أمر بالغ الأهمية لمستقبل الصناعة. على سبيل المثال، تمتلك شركة Epic Games، المالكة للعبة Fortnite، صندوقًا لمكافأة المبدعين الموهوبين. لدى Syky وAdidas أيضًا ترتيبات معمول بها لتوليد إيرادات من مبيعات الأزياء الرقمية التي يصممها فنانوهم. ولا تسهل هذه الاستثمارات شراء وارتداء الأزياء الرقمية فحسب، بل تساهم أيضًا في قبولها على نطاق أوسع.

لا يوفر البرنامج التدريب فحسب، بل يعزز أيضًا الشعور بالانتماء للمجتمع بين المشاركين. تؤكد Ap على أهمية الدعم عندما ينتقد العالم ما يفعلونه. الهدف هو إلهام الفنانين والارتقاء بهم في نظام Web3 البيئي، حيث شهدت مفاهيم مثل metaverse وWeb3 انخفاضًا في المشاعر العامة. ومن خلال تعليم وتمكين الفنانين، تعمل هذه الشركات بنشاط على جلب الموضة الرقمية إلى الاتجاه السائد.

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