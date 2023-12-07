استخدام المهارات اللغوية في ChatGPT للمساعدة في الكوارث الطبيعية

تستكشف دراسة حديثة أجرتها جامعة بوفالو كيف يمكن تدريب ChatGPT، وهو نموذج لغوي قوي، للتعرف على معلومات الموقع واستخراجها من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الكوارث الطبيعية. استخدم الباحثون مطالبات مصممة بعناية لتوجيه نماذج GPT "الموجهة بالمعرفة الجغرافية" في استخراج بيانات الموقع الدقيقة من التغريدات المرسلة أثناء إعصار هارفي. وأظهرت النتائج أن هذه النماذج حققت معدل دقة أفضل بنسبة 76% من نماذج GPT الافتراضية.

الآثار المحتملة لهذا البحث كبيرة. غالبًا ما يواجه المستجيبون الأوائل صعوبة في مراقبة قنوات التواصل الاجتماعي للطلبات العاجلة أثناء الكوارث بسبب محدودية الموارد. من خلال تسخير المهارات اللغوية لـ ChatGPT، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي معالجة بيانات الوسائط الاجتماعية تلقائيًا والمساعدة في تحديد الضحايا الذين يعانون من محنة، مما يسمح بأوقات استجابة أسرع وربما إنقاذ الأرواح.

وأعرب ينغجي هو، المؤلف الرئيسي للدراسة والأستاذ المشارك في جامعة بوفالو، عن تفاؤله بشأن تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حالات الطوارئ. يقول هو: "قد يكون هذا الاستخدام لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قادرًا على مساعدة المستجيبين الأوائل في الوصول إلى الضحايا بسرعة أكبر وحتى إنقاذ المزيد من الأرواح".

ويأمل فريق البحث، الذي يضم متعاونين من جامعة جورجيا وجامعة ستانفورد وجوجل، أن يؤدي عملهم إلى تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها معالجة بيانات الوسائط الاجتماعية لخدمات الطوارئ تلقائيًا.

في حين أثيرت مخاوف بشأن الاستخدامات السلبية المحتملة لـ ChatGPT ونماذج اللغة المماثلة، مثل الاحتيال الأكاديمي أو إلغاء الوظيفة، تعرض هذه الدراسة التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه العمل الدقيق متعدد التخصصات على المجتمع.

وكما يقول هيو: "رغم وجود عدد من المخاوف المهمة والصحيحة بشأن ظهور ChatGPT، فإن عملنا يُظهِر أن العمل الدقيق والمتعدد التخصصات من الممكن أن ينتج تطبيقات لهذه التكنولوجيا القادرة على تقديم فوائد ملموسة للمجتمع".

ومع إمكانية إحداث ثورة في جهود الاستجابة للكوارث، فإن دمج "المعرفة الجغرافية" في ChatGPT يمثل تطورًا مثيرًا في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق الصالح الاجتماعي.