سوني قد تطلق الإصدار الكامل من Horizon Forbidden West

يشاع أن شركة Sony تعمل على إصدار Horizon Forbidden West Complete Edition، وفقًا لقائمة من مجلس التصنيف في سنغافورة. يقال أن المجموعة تتضمن لعبة المغامرة الأصلية Horizon Forbidden West، بالإضافة إلى توسعة Burning Shores. لم يتم ذكر المنصات الخاصة بهذا الإصدار في القائمة، ولكن من المتوقع أن تكون متاحة على PlayStation 5، حيث كانت توسعة Burning Shores حصرية لوحدة التحكم هذه.

صدر في فبراير 2022، تلقى Horizon Forbidden West إشادة كبيرة من النقاد. منحت مراجعة IGN اللعبة 9/10، واصفة إياها بأنها "مزيج منتصر من القتال الساحر، وتصميم المخلوقات والشخصيات من الدرجة الأولى، والعالم المفتوح الآسر." تم أيضًا استقبال توسعة Burning Shores، التي تم إطلاقها في أبريل 2023، بشكل إيجابي بتقييم 8/10 من IGN.

في حين أن شركة Sony لم تعلق بعد على الإصدار الكامل، فمن الجدير بالذكر أن الشركة تعمل على توسيع تواجدها تدريجيًا على منصة الكمبيوتر الشخصي. في عام 2020، قامت شركة Sony بنقل Horizon Zero Dawn إلى الكمبيوتر الشخصي، بعد ثلاث سنوات من إصدارها الأولي على PlayStation 4. وكان هذا بمثابة تحول كبير في استراتيجية Sony، حيث كانت الشركة تركز سابقًا على حصرية وحدة التحكم.

أشار جيم رايان، الرئيس التنفيذي لشركة PlayStation، إلى أن شركة Sony لا تخطط لإصدار إصدارات الكمبيوتر الشخصي من ألعابها في نفس يوم إطلاق وحدة التحكم الخاصة بها. ومع ذلك، فقد أقر بنجاح نقل الألعاب إلى الكمبيوتر الشخصي بعد سنوات قليلة من إصدارها الأولي. انتقد رئيس Xbox، فيل سبنسر، الجدول الزمني المتقطع لإصدار أجهزة الكمبيوتر الشخصية من سوني، وسلط الضوء على نهج Xbox في الإصدارات المتزامنة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات التحكم والمنصات السحابية.

حتى الآن، لم تصدر شركة Sony إعلانًا رسميًا بخصوص Horizon Forbidden West Complete Edition، لكن المشجعين ينتظرون بفارغ الصبر المزيد من التفاصيل.

مصادر:

– VGC (بدون عنوان URL)

– IGN (بدون عنوان URL)