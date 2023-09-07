من المقرر إطلاق هاتف Honor 90 في الهند: نظرة فاحصة

الهاتف الذكي Honor 90 الذي طال انتظاره يشق طريقه أخيرًا إلى السوق الهندية في 14 سبتمبر. يمثل هذا عودة العلامة التجارية إلى مشهد الهواتف الذكية الهندي بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، بقيادة الرئيس التنفيذي السابق لشركة Realme India، Madhav Sheth.

واستنادًا إلى الإعلانات التشويقية التي أصدرتها العلامة التجارية، فمن المتوقع أن تكون الوحدة الهندية من Honor 90 مطابقة للنموذج العالمي. تم التأكيد على أن الهاتف الذكي سيحتوي على كاميرا أساسية رائعة بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل. سيتم تشغيل الجهاز أيضًا على أحدث نظام تشغيل MagicOS 13 المستند إلى Android 7.1.

إحدى الميزات البارزة في هاتف Honor 90 هي شاشته المنحنية بدقة 1.5K، والتي توفر سطوعًا يصل إلى 1,600 شمعة في المتر المربع. يعد هذا بتجربة مشاهدة غامرة للمستخدمين.

ومن حيث المواصفات فمن المرجح أن يتوافق الطراز الهندي من هاتف Honor 90 مع الطراز العالمي. سيتم تشغيله بواسطة Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت. سيحتوي الجهاز أيضًا على شاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة وتردد 120 هرتز مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة.

سيتضمن إعداد الكاميرا في Honor 90 كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل. للحفاظ على تشغيل الجهاز طوال اليوم، سيتم دعمه ببطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 66 واط.

بشكل عام، يعد هاتف Honor 90 بأن يكون هاتفًا ذكيًا رائدًا يجمع بين الأداء القوي وقدرات الكاميرا المتطورة. ومع اقتراب موعد الإطلاق، ينتظر عشاق التكنولوجيا ومستخدمو الهواتف الذكية في الهند بفارغ الصبر وصول هذا الجهاز.

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– الانطباعات الأولى لـ Honor 90: [المصدر]