HonorTech تستعد لإطلاق الهاتف الذكي Honor 90 5G في الهند

تعود شركة Honor، العلامة التجارية للهواتف الذكية، إلى السوق الهندية باسم جديد وهاتف ذكي يدعم تقنية 5G. من المقرر أن تطلق شركة HonorTech، الشركة التي تقف وراء العلامة التجارية، الهاتف الذكي Honor 90 5G في الهند، والذي يتوفر بالفعل في أسواق عالمية أخرى مثل الصين وأوروبا.

وأكدت الشركة أنه سيتم إطلاق هاتف Honor 90 5G في 14 سبتمبر الساعة 12:30 ظهرًا. في حين أن سعر الهاتف الذكي لا يزال غير معروف، فإن شركة HonorTech تضعه في الفئة المتميزة. سيكون Honor 90 5G متاحًا للشراء على Amazon.

تسلط شركة HonorTech الضوء على شاشة الهاتف الذكي والكاميرا كميزات رئيسية له. وأشاد الرئيس التنفيذي للشركة، Madhav Sheth، بعرض هاتف Honor 90 5G في مقطع فيديو، مؤكدًا أنه يدعم تعتيم PWM بمعدل 3840 هرتز، مما يجعله خاليًا من الوميض ومثاليًا للاستخدام لفترة طويلة. ستحتوي الشاشة المنحنية الرباعية أيضًا على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودقة 1.5K، ومجموعة ألوان DCI-P3، وذروة سطوع تبلغ 1600 شمعة في المتر المربع.

فيما يتعلق بالكاميرا، سيحتوي هاتف Honor 90 5G على كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل. سيعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل MagicOS 7.1، استنادًا إلى Android 13، وسيكون مزودًا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. لم يتم تأكيد قدرة الشحن السريع للهاتف الذكي بعد.

إحدى الميزات الرئيسية لنظام التشغيل MagicOS 7.1 من Honor هي توافقه مع أنظمة التشغيل المختلفة، بما في ذلك أنظمة الكمبيوتر الشخصي وإنترنت الأشياء. وهذا يعني أن الهاتف الذكي يمكنه الاتصال بالأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل مختلف على مستوى النظام. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من التحكم في كمبيوتر Honor المحمول والهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي باستخدام لوحة مفاتيح واحدة وماوس من خلال ميزة HonorShare.

علاوة على ذلك، تتيح ميزة التعاون متعدد الشاشات في MagicOS 7.1 للمستخدمين مشاركة شاشاتهم ولوحات المفاتيح وأجهزة الماوس الخاصة بهم بين الأجهزة المختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

مصادر:

- هونر تك

- الامازون