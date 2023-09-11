HONOR تعود إلى الهند بإطلاق هاتف HONOR 90 5G الذكي

من المقرر أن تعود شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية HONOR إلى السوق الهندية بإطلاق أحدث هواتفها الذكية، HONOR 90 5G، في 14 سبتمبر. وقد استحوذت شركة HTech على حقوق بيع هواتف HONOR في الهند، والتي ستكون مسؤولة عن جلب الجهاز للمستهلكين.

يتميز هاتف HONOR 90 5G بشاشة عائمة مذهلة مقاس 6.7 بوصة ودقة 1.5K وأقصى سطوع يبلغ 1,600 شمعة في المتر المربع. تنافس تقنية العرض الرائعة هذه تقنية الأجهزة الرائدة مثل طرازات Samsung Galaxy S23 Ultra وiPhone 14 Pro.

فيما يتعلق بقدرات الكاميرا، يتميز الجهاز بمستشعر أساسي قوي بدقة 200 ميجابكسل في إعداد الكاميرا الخلفية. في المقدمة، يمكن للمستخدمين توقع كاميرا سيلفي عالية الدقة بدقة 50 ميجابكسل.

يوفر الهاتف الذكي أيضًا سعة بطارية كبيرة تبلغ 5,000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، مما يضمن بقاء المستخدمين على اتصال وتزويدهم بالطاقة طوال اليوم. وسيكون متاحًا بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، 8 جيجابايت و12 جيجابايت، مع خيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، طبقت HONOR تقنية ذاكرة الوصول العشوائي التوربينية، مما يسمح للمستخدمين باستخدام ما يصل إلى 5 جيجابايت و7 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي التوربينية، مما يؤدي إلى إجمالي مذهل يبلغ 19 جيجابايت.

يشاع أن هاتف HONOR 90 5G مزود بمجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 وسيعمل على MagicOS 7.1، الذي يعتمد على Android 13.

عندما يتعلق الأمر بالجماليات، سيتم تقديم الهاتف الذكي باللون الفضي والأسود والأخضر، وفقًا للصفحة المقصودة على موقع أمازون. ويقدر سعره بين 30,000 و40,000 ريال.

تولت شركة HTech، بالتعاون مع PSAV Global، مسؤولية تسويق هواتف HONOR الذكية في الهند. سيقود المشروع الجديد الرئيس التنفيذي السابق لشركة Realme India Madhav Sheth، الذي تعهد بالفعل باستثمار أولي بقيمة 1,000 كرور روبية في السوق الهندية.

مصادر:

- المقال الأصلي: [المصدر]

– مصدر الصورة: [المصدر]