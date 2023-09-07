HONOR تؤكد إطلاق هاتف HONOR 90 5G الذكي في الهند

أعلنت HONOR رسميًا عن إطلاق هاتفها الذكي HONOR 90 5G المرتقب في الهند. كشفت الشركة أن الهاتف الذكي سيكون متاحًا للشراء في 14 سبتمبر.

إحدى الميزات الرئيسية التي سلطت HONOR الضوء عليها هي تضمين تعتيم PWM بمعدل 3840 هرتز، والذي تدعي الشركة أنه أعلى تعتيم في العالم. توصف هذه التقنية بأنها آمنة للعين، مما يضمن تجربة مشاهدة مريحة للمستخدمين.

علاوة على ذلك، أكدت HONOR أن هاتف HONOR 90 5G سيعمل بنظام التشغيل MagicOS 7.1، المدعوم بأحدث نظام تشغيل Android 13. يهدف نظام التشغيل المحدث هذا إلى توفير تجربة سلسة عبر الأنظمة الأساسية والأجهزة المختلفة. أكدت HONOR على التزامها بتزويد المستخدمين بواجهة مستخدم نظيفة وتجنب برامج bloatware غير الضرورية، مما يضمن واجهة سلسة ومستقرة.

ومن حيث المواصفات، سيحتوي هاتف HONOR 90 5G على شاشة بدقة 1.5K مع سطوع يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع. بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الهاتف الذكي على كاميرا خلفية رائعة بدقة 200 ميجابكسل إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل، مما يعد المستخدمين بقدرات تصوير استثنائية.

سيكون هاتف HONOR 90 5G متاحًا للشراء على Amazon.in. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، بما في ذلك السعر، خلال الإطلاق الرسمي الأسبوع المقبل.

مصادر:

– بيان صحفي للشرف