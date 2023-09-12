من المقرر إطلاق هاتف Honor 90 5G في الهند في سبتمبر

تم إطلاق هاتف Honor 90 5G في الصين في شهر مايو، ومن المقرر أن يشق طريقه إلى السوق الهندية. وأكدت شركة HTech India، الشركة المسؤولة عن بيع الهاتف في الهند، المواصفات الرئيسية للنسخة الهندية. مثل نظيرتها الصينية، سيتم تشغيل النسخة الهندية بواسطة Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC وستحتوي على بطارية بقوة 5,000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

وتكشف الصفحة الرسمية للمنتج Honor 90 5G على الموقع الهندي عن تفاصيل مهمة أخرى. سيكون الهاتف متاحًا بخيارات ألوان مختلفة بما في ذلك Diamond Silver و Emerald Green و Midnight Black و Peacock Blue. يقترح موقع أمازون المصغر للنسخة الهندية من الهاتف أنه سيوفر تكوينات مختلفة لذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، تتراوح من 8 جيجابايت + 256 جيجابايت إلى 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، مع خيار توسيع vRAM بمقدار 7 جيجابايت.

سيتم تشغيل متغير Honor 90 5G India على Magic OS 7.1، استنادًا إلى Android 13. ويتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

تم تجهيز الهاتف بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، تتكون من مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل مع دعم Honor Image Engine، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. تتميز الكاميرا الأمامية، الموجودة في فتحة مثقوبة محاذاة للوسط، بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل.

يعمل الجهاز ببطارية تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات عبر منفذ USB من النوع C. تدعي شركة Honor أن الهاتف يمكنه تشغيل 20 ساعة من مقاطع الفيديو المحلية بدقة 720 بكسل، مما يوفر أداءً طويل الأمد. فيما يتعلق بالاتصال، يدعم هاتف Honor 90 5G شبكات 5G و4G LTE وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق وBluetooth 5.2 وNFC وGPS.

السعر المتوقع لـ Honor 90 5G في الهند هو حوالي روبية. 35,000.

المصادر: HTech India، Amazon، Honor India

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