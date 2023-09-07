من المقرر إطلاق Honor 90 5G في الهند: المواصفات والسعر المتوقع

أعلنت شركة Honor رسميًا عن موعد إطلاق هاتف Honor 90 5G في الهند، مما يمثل عودة الشركة إلى السوق الهندية بعد بضع سنوات. تم الكشف عن هاتف Honor 90 5G مبدئيًا في الصين في مايو 2023، ثم تم توفيره في الإمارات العربية المتحدة وأوروبا. والآن، أخيرًا تشق طريقها إلى الهند.

ومن المقرر الإعلان عن هاتف Honor 90 5G في الهند يوم 14 سبتمبر الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي. يعرض الموقع المصغر للجهاز على Amazon متغير Emerald Green ويسلط الضوء على بعض الميزات الرئيسية. دعونا نلقي نظرة فاحصة على المواصفات والسعر المتوقع لهذا الجهاز القادم.

ومن حيث العرض، يتميز هاتف Honor 90 5G بشاشة AMOLED مقاس 6.7 بوصة مع تصميم رباعي منحني وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة. إنه يوفر دقة 1.5K تبلغ 1200 × 2664 بكسل ومعدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز. تحت الغطاء، يتم تشغيل الجهاز بواسطة Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition ويعمل على نظام Android 7.1 المستند إلى MagicOS 13. وفي السوق الصينية، يأتي مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 3.1. .

يتميز هاتف Honor 90 5G بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مذهلة، بينما تحتوي اللوحة الخلفية على إعداد كاميرا ثلاثية. يتضمن هذا الإعداد كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. للحفاظ على تشغيل كل شيء، يحتوي الجهاز على بطارية كبيرة بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

أما بالنسبة للسعر المتوقع، تشير الشائعات إلى أن سعر Honor 90 5G سيبلغ حوالي 35,000 روبية (~ 420 دولارًا) في الهند. وبمجرد إطلاقه، سيكون الجهاز متاحًا للشراء عبر أمازون.

بفضل شاشته عالية الجودة، ومعالجه القوي، وإعداد الكاميرا الرائع، وقدرات الشحن السريع، يبدو أن Honor 90 5G على استعداد لتحقيق عودة قوية للعلامة التجارية في السوق الهندية.

مصادر:

- موعد ومواصفات إطلاق هاتف Honor 90 5G: [المصدر]

- سعر Honor 90 5G في الهند: [المصدر]