تقرير يجد أن سجن النساء في ساري فشل في إعداد السجناء للمجتمع الرقمي

كشف تقرير حديث صادر عن مجلس المراقبة المستقل (IMB) أن سجن HMP Send، وهو سجن للنساء في ساري، يتخلف عن تزويد السجناء بالمهارات الرقمية اللازمة لإعادة الاندماج في المجتمع. كان الافتقار إلى توفير تكنولوجيا المعلومات في السجن مشكلة طويلة الأمد، وفقًا للمكتب البحري الدولي.

وأكدت سامانثا كووب، رئيسة IMB، على أهمية المهارات الرقمية في الحياة اليومية. وذكرت أن السجناء الذين يطلق سراحهم دون هذه المهارات غالباً ما يواجهون صعوبات عند محاولتهم إعادة الاندماج في المجتمع. بالمقارنة مع السجون الأخرى، فإن سجن سيند متأخر في معالجة هذه المشكلة.

كما سلط تقرير المكتب البحري الدولي الضوء على انخفاض عدد السجناء الذين تم إطلاق سراحهم بترخيص مؤقت من أجل تأمين العمل. وهذا النقص في الفرص يقلل من فرص نجاحهم في إعادة التوطين ويزيد من خطر العودة إلى الإجرام.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أقر التقرير بالعلاقات الإيجابية بين السجناء والموظفين في HMP Send. وأثنت على "الجهود الكبيرة" التي بذلها الموظفون لضمان سلامة النزلاء وتوفير السكن المناسب لهم عند إطلاق سراحهم.

تدعو نتائج IMB خدمة السجون إلى إعطاء الأولوية لتوفير تكنولوجيا المعلومات عند إرسال ومعالجة مسألة المهارات الرقمية. وهذا من شأنه أن يجهز السجناء بشكل أفضل للحياة في مجتمع رقمي ويزيد من فرص إعادة إدماجهم بنجاح.

وتم التواصل مع وزارة العدل للتعليق على الأمر.

مصادر:

– مجلس المراقبة المستقل (IMB)

- بي بي سي نيوز

التعاريف:

– هيئة المراقبة المستقلة (IMB): هيئة مستقلة تراقب الحياة اليومية في السجون وتقدم تقارير عن أوضاع السجناء ومعاملة السجناء.

- HMP Send: سجن للنساء يقع بالقرب من ووكينغ، ساري.

– وزارة العدل: الإدارة الحكومية المسؤولة عن نظام العدالة في المملكة المتحدة، بما في ذلك السجون.

– المهارات الرقمية: القدرة على استخدام التقنيات الرقمية والتنقل بها بشكل فعال في مختلف جوانب الحياة، مثل الاتصال والتوظيف والوصول إلى المعلومات.