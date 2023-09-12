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تعلن شركة HMD العالمية عن توسيع محفظة الهواتف الذكية

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
تعلن شركة HMD العالمية عن توسيع محفظة الهواتف الذكية

تعتزم شركة HMD Global، الشركة الفنلندية المستقلة التي تقف خلف علامة نوكيا التجارية، توسيع مجموعة هواتفها الذكية من خلال طرح هواتف تحت علامتها التجارية HMD الخاصة بها. صدر هذا الإعلان عن جان فرانسوا باريل، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة HMD Global.

وفقًا لباريل، سوف تتواجد هواتف HMD ونوكيا معًا، ويمكن للعملاء التطلع إلى التعاون "مع شركاء جدد مثيرين للاهتمام". عززت شركة HMD Global مكانتها باعتبارها الشركة المصنعة للهواتف الذكية 5G الأسرع نموًا ورائدة في مجال الاستدامة من خلال أجهزة Nokia القابلة للإصلاح.

ومع هذه الإنجازات، أصبحت HMD Global الآن على استعداد لدخول السوق بشكل مستقل وإنشاء عالم جديد للاتصالات يركز على احتياجات المستهلكين. تفتخر الشركة بكونها واحدة من أكبر شركات الهواتف الذكية في أوروبا وتخطط لتقديم أجهزة محمولة عالية الجودة وبأسعار معقولة للمستهلكين على مستوى العالم.

وعلى الرغم من عدم تقديم تفاصيل أو جدول زمني محدد في الإعلان، فمن المتوقع أن تكشف HMD Global عن المزيد من المعلومات قريبًا.

مصادر:

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By غابرييل بوتا

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