فتح الاتصال الرقمي لريف كنتاكي

وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي، تظل ولاية كنتاكي واحدة من أكثر الولايات الريفية في البلاد، حيث يقيم أكثر من 41% من سكانها في مجتمعات صغيرة ومتوسطة الحجم. وباعتباري شخصًا كرس حياته المهنية لخدمة هؤلاء المواطنين الريفيين، فإنني أفهم أهمية الاتصال الرقمي في دفع التنمية الاقتصادية، وتحسين التعليم، وتحسين نوعية الحياة.

ورغم التقدم الذي تم إحرازه في سد الفجوة الرقمية، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. يجب علينا الاستفادة من كل أداة متاحة للتأكد من أن جميع سكان كنتاكي، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، لديهم إمكانية الوصول إلى قوة التقدم التكنولوجي الجديد. إحدى هذه الأدوات هي نشر شبكات الجيل الخامس المدعومة بالطيف المرخص، والتي يمكن أن توفر اتصالاً غير مقيد وتمكين المستخدمين.

ورغم أنني دافعت لفترة طويلة عن البنية الأساسية للألياف الضوئية، إلا أنني أدرك الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيات اللاسلكية في توفير الوصول إلى الإنترنت وخدمات الطوارئ. في عام 2006، تم تعييني في اللجنة الاستشارية للطيف التجاري التابعة للإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات لدراسة أهمية الطيف اللاسلكي كمورد وطني محدود.

ومع ذلك، تفتقر لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) حاليًا إلى السلطة لاستضافة مزادات الطيف أو منح تراخيص للاستخدام الجديد، مما يعيق التقدم. وبدون التعاون المناسب بين لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) ووزارة الدفاع الأمريكية (DOD) وNTIA، سوف يتأخر نشر الطيف، وستظل المجتمعات الريفية تعاني من محدودية الاتصال.

إن الاتصال الرقمي ليس اختياريا بالنسبة للمجتمعات الريفية؛ فهو ضروري لنموهم وتطورهم. ونحن بحاجة إلى أن يعمل صناع القرار الفيدراليون لدينا معًا لمعالجة هذه القضية وسد الفجوة الرقمية في أمريكا. يعتمد سكان الريف في كنتاكي علينا لمواصلة تسريع وصولهم إلى التقنيات اللاسلكية التحويلية.

إن تجربة هيلدا ليج بصفتها مديرة التنمية الريفية في وزارة الزراعة الأمريكية بولاية كنتاكي وأدوارها القيادية في العديد من المنظمات المخصصة للتنمية الريفية تسلط الضوء على التزامها بتحسين الاتصال في المناطق المحرومة.

مصادر:

- مكتب تعداد الولايات المتحدة

– الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات (NTIA)

- لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

– وزارة الدفاع الأمريكية (DOD)

– وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)