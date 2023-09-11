توصلت الدراسة إلى أن اللاعبين الذين يشاركون بشكل كبير يعيشون أنماط حياة صحية ومتوازنة

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Computers in Human Behavior أن اللاعبين المشاركين بشكل كبير لا يظهرون بالضرورة سلوكيات ألعاب إشكالية أو عادات غذائية غير صحية، على الرغم من مقدار الوقت الذي يقضونه في لعب ألعاب الفيديو. يهدف البحث إلى التعمق أكثر في تأثير صناعة ألعاب الفيديو على حياة الأفراد ومعالجة التشخيص المثير للجدل لاضطراب ألعاب الإنترنت (IGD).

شملت الدراسة 270 فردًا برتغاليًا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا ولعبوا ألعاب الفيديو لمدة 7 ساعات على الأقل أسبوعيًا. وأجاب المشاركون على استبيانات حول جوانب مختلفة من حياتهم بما في ذلك عادات الألعاب، والصحة العقلية، والنشاط البدني، وأنماط النوم، والعادات الغذائية.

على عكس الافتراضات الشائعة، وجدت الدراسة أن معظم اللاعبين المشاركين للغاية لا يقضون وقتًا مفرطًا في اللعب. أفاد المشاركون أنهم يقضون ما بين 0 إلى 4 ساعات يوميًا في لعب ألعاب الفيديو، بما يتوافق مع الأبحاث السابقة. بالإضافة إلى ذلك، مارس العديد من المشاركين نشاطًا بدنيًا، وشاركوا في الرياضات الجماعية، وتدريبات المقاومة، والرياضات الفردية، والرياضات القتالية، مما يبدد فكرة أن الألعاب ترتبط سلبًا بالنشاط البدني.

خلال جلسات الألعاب، أظهر المشاركون عادات غذائية صحية، مع تناول القليل من مشروبات الطاقة أو الوجبات الخفيفة فائقة المعالجة. سجلت نسبة صغيرة فقط من المشاركين أعلى من النقطة الفاصلة لـ IGD، مما يشير إلى أن معظمهم لم تظهر عليهم علامات إدمان الألعاب. ومع ذلك، كان ما يقرب من نصف المشاركين يعانون من سوء الحالة النفسية وسوء نوعية النوم.

تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى مزيد من الفهم للعلاقات المعقدة بين الألعاب وخيارات نمط الحياة والصحة العقلية بين اللاعبين المشاركين بشكل كبير. ويؤكد أيضًا أن الألعاب يمكن أن تكون هواية لا تؤدي بالضرورة إلى الإدمان أو العادات غير الصحية.

بشكل عام، تشير الدراسة إلى أن اللاعبين الذين يمارسون الألعاب بشكل كبير يعيشون أنماط حياة صحية ومتوازنة، مما يتحدى الافتراضات الشائعة حول الآثار السلبية للألعاب. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب اكتشافه وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف مشكلات الصحة العقلية والعوامل الأخرى التي قد تؤثر على صحة اللاعبين.

المصدر: أجهزة الكمبيوتر في السلوك البشري، "تشغيل اللعبة: دراسة مقطعية حول الصحة العقلية للاعبين، وأنماط الألعاب، والنشاط البدني، وعادات الأكل والنوم"