حدث إطلاق iPhone القادم من Apple وتأثيره المحتمل على أداء السهم

من المقرر أن تكشف شركة Apple عن أحدث طراز لها من iPhone، iPhone 15، في حدث الإطلاق المرتقب “Wonderlust”. تاريخيًا، تميل أسهم شركة Apple إلى التفوق في الأداء في الأشهر الستة التالية لإطلاق iPhone. ومع ذلك، في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر بعد الحدث، يتحرك السهم بما يتماشى مع السوق، وفقًا لمحلل مورغان ستانلي إريك وودرينغ. وعلى الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، واجه سهم أبل تحديات في الجلسات الأخيرة بسبب تقارير عن حظر الصين استخدام أجهزة آيفون في الوكالات الحكومية والشركات المملوكة للدولة. وقد ساهمت هذه التحديات، إلى جانب خلفية الاقتصاد الكلي الأضعف وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، في انخفاض أسهم شركة أبل بنسبة 4.4% هذا الشهر.

ويراقب المحللون عن كثب أي تأثير على الطلب من الزيادات المحتملة في الأسعار لنماذج iPhone 15 Pro. يتوقع تيم لونج، محلل باركليز، أنه ستكون هناك رياح معاكسة للوحدات المباعة، خاصة بسبب زيادة متوسط ​​أسعار البيع في ظل المناخ الاقتصادي العام الأضعف. تتضمن توقعات وول ستريت لجهاز iPhone لهذا العام تحديثات بسيطة مثل المعالج الداخلي المحدث والإطار ومنافذ USB-C والكاميرا والبطارية والمعالج المحتمل لطرازات Pro. من المتوقع أيضًا أن تحصل Apple Watch على بطارية محسنة وألوان جديدة للحزام.

ومع احتمال ارتفاع أسعار نماذج Pro، يتوقع بعض المحللين زيادة في تقديرات إيرادات iPhone. ويشير أنجيلو زينو من CFRA إلى أن رفع الأسعار قد يؤدي إلى زيادة تقديرات الإيرادات بنسبة 6% إلى 8%. على الرغم من التكهنات حول الزيادات المحتملة في الأسعار وعدم وجود عامل "مبهر" في إطلاق المنتج هذا العام، فقد اعترف المحللون بجودة تصنيع شركة أبل المتسقة، وتحديثات البرامج، وكسب حصة السوق كعوامل مساهمة إيجابية.

عند النظر في التأثير على أسهم شركة Apple، من المهم ملاحظة أن الاتجاهات التاريخية تشير إلى فترة أضعف محتملة في المستقبل، مع الأخبار الأخيرة الصادرة من الصين وعلامات تراجع الإنفاق الاستهلاكي. يشير وودرينج من مورجان ستانلي إلى أن أحداث إطلاق شركة أبل غالبا ما تؤدي إلى سيناريو "بيع الأخبار"، مع انخفاض أداء الأسهم بنحو 15 نقطة أساس في يوم الإطلاق وبقاءها متماشية مع السوق في الأشهر الثلاثة التالية. ومع ذلك، تظهر البيانات السابقة أيضًا أن أسهم شركة Apple تفوقت على السوق بنسبة 14٪ تقريبًا في المتوسط ​​خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت الإطلاق، وبنسبة 19٪ تقريبًا في الأشهر الستة السابقة. يشير هذا إلى أنه على الرغم من احتمالية وجود أداء أضعف على المدى القصير، إلا أن المستثمرين الذين يحتفظون بالسهم قد يشهدون أداءً متفوقًا بنسبة 8٪ في المتوسط ​​خلال الأشهر الستة التالية للحدث.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع وول ستريت توقعات إيجابية طويلة المدى لأسهم شركة أبل، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتحقق هذه الرياح الخلفية. ومن الضروري النظر في التأثير المحتمل لتقديرات جانب الشراء المنخفضة وتوقعات الشحنات الثابتة على أداء المخزون لهذا العام. في حين أن تقييم أسهم شركة Apple لا يزال مرتفعًا مقارنة بالمستويات التاريخية، إلا أن هناك عوامل مثل الطلب المكبوت والمقارنات السهلة على أساس سنوي والتي تضع شركة Apple في وضع يفوق الأداء في العام الجديد.

مصادر:

– محلل مورجان ستانلي إريك وودرينغ

– محلل باركليز تيم لونج

– محلل CFRA أنجيلو زينو

– محلل جيفريز أندرو أوركويتز

- بيرنشتاين (تم تحليل البيانات)

- مؤتمر أبل العالمي للمطورين