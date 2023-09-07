مورتال كومبات 1: جان كلود فان دام في دور جوني كيج

من المقرر إطلاق لعبة Mortal Kombat 1 المرتقبة قريبًا، وكان أحد أكثر الاكتشافات إثارة هو إدراج الممثل والفنان القتالي جان كلود فان دام في دور شخصية جوني كيج. تعد مشاركة Van Damme في اللعبة ذات أهمية خاصة لأنه لعب دورًا رئيسيًا في إنشاء Mortal Kombat نفسها.

عندما كان المطوران، إد بون وجون توبياس، يعملان في شركة ميدواي، كانا قد اقتربا في البداية من فان دام ليلعب دور البطولة في لعبة أركيد. ومع ذلك، رفض الممثل العرض، مما دفع بون وتوبياس إلى تطوير مشروع لعبة القتال الأصلية الخاصة بهما بدلاً من ذلك. أدى هذا القرار في النهاية إلى ولادة مورتال كومبات.

الآن، في ظهوره الأخير في البرنامج الحواري Hot Ones، كشف إد بون عن النظرة الأولى لفان دام في دور جوني كيج. خلال المقابلة، ناقش بون تاريخ الممثل مع السلسلة بينما كان يتحمل حرارة جناح ساخن مكون من 71,000 وحدة سكوفيل. وكشف بون أنهم قاموا بمحاولات متعددة لإشراك فان دام في الماضي، لكن هذه المرة حصلوا على الذهب وتمكنوا من تأمين مشاركته.

وفي مقطع فان دام بدور كيج، نراه يستعد لقتال نسخة أخرى من جوني كيج في منزله في هوليوود. يذكرنا هذا الزي بأيام فان دام الأصغر، ولا سيما أدواره في رياضة الدم وKickboxer، وهو يرتدي الزي الأيقوني الذي يتكون من حزام ونعال وسروال قصير من الألياف اللدنة.

يتميز Mortal Kombat 1 أيضًا بوجوه المشاهير المألوفة الأخرى، بما في ذلك ميغان فوكس في دور Nitara، وجون سينا ​​في دور صانع السلام، وأنتوني ستار في دور Homelander، وJK Simmons في دور صوت Omni-Man. هذه الشخصيات جزء من حزمة Kombat Pack الأولى للعبة.

ينتظر المعجبون إصدار Mortal Kombat 1 بفارغ الصبر، والذي من المقرر إطلاقه في 19 سبتمبر على أجهزة Nintendo Switch وPlayStation 5 وWindows PC وXbox Series X. ويتوفر الوصول المبكر لمدة خمسة أيام من خلال الإصدار المميز الذي يتضمن اللعبة ، وحزمة Kombat Pack الأولى، وجلد Jean-Claude Van Damme Johnny Cage.

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