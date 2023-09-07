كمبيوتر Starfield الشخصي الجديد المخصص: حلم اللاعب أصبح حقيقة

يتخطى المعدّلون الحدود باستمرار عندما يتعلق الأمر بتصميم أجهزة كمبيوتر فريدة للألعاب، وقد كشفت Skytech Gaming للتو عن أحدث إبداعاتها: جهاز كمبيوتر Starfield مخصص سيترك اللاعبين في حالة من الرهبة. تم تطوير هذا الجهاز بالتعاون مع Intel وSignalRGB، ويجمع بين المرئيات المذهلة والوظائف المبتكرة.

ما يميز جهاز Starfield PC هذا هو الشاشة المدمجة التي تعرض إحصائيات النظام المختلفة، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة أدائهم في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الجزء الأمامي من الكمبيوتر بأضواء مؤشر، بفضل تطبيق SignalRGB، والذي يوفر تحديثات الحالة داخل اللعبة. تعكس هذه الأضواء حالة أنظمة سفينة الفضاء الخاصة بك، وتومض باللون الأحمر في حالة حدوث أي ضرر.

ولكن ليست الميزات فقط هي التي تجعل هذا الكمبيوتر مميزًا؛ إنه الاهتمام بالتفاصيل. تتميز الماكينة بعوامل التجوية في الجزء السفلي والجوانب، مما يمنحها مظهرًا متهالكًا يكمل جمالية Starfield بشكل مثالي. حتى منافذ USB باللوحة الأمامية تمتزج بسلاسة مع التصميم العام.

من حيث القوة، فإن هذا الكمبيوتر المخصص أكثر من قادر. مزود بمعالج Intel Core i7-13700K وAMD RX 7900 XTX وذاكرة DDR32 سعة 5 جيجابايت ومحرك أقراص NVMe SSD سعة 1 تيرابايت، ويمكنه التعامل مع متطلبات Starfield والألعاب الأخرى بسهولة. على الرغم من أنه قد لا يحتوي على وحدة معالجة رسومات AMD Starfield، إلا أن الحزمة الشاملة لا تزال مثيرة للإعجاب للغاية.

إذا كنت قلقًا بشأن الصيانة، فلا تخف. يمكن سحب الشاشة الموجودة في الجزء الأمامي من جهاز الكمبيوتر إلى الأسفل للوصول إلى الأجزاء الداخلية، مما يجعل الترقيات والإصلاحات سهلة نسبيًا.

بالإضافة إلى Starfield، يعرض هذا الكمبيوتر أيضًا القدرة على إنشاء إعدادات إضاءة مخصصة تتزامن مع الأجهزة الطرفية وحتى تتصل بالألعاب الأخرى. ومع ذلك، يتم إطلاق العنان للجمال الحقيقي لهذا الجهاز عند إقرانه مع Starfield، مما يخلق تجربة لعب غامرة لا مثيل لها.

سواء كنت من أشد المعجبين بـ Starfield أو ببساطة تقدر البراعة الفنية والقوة لهذا الكمبيوتر الشخصي المخصص، فهي بالتأكيد جائزة تستحق الاشتراك فيها. قم بزيارة موقع SignalRGB خلال الـ 45 يومًا القادمة للحصول على فرصة للفوز بجهاز الألعاب الاستثنائي هذا.

مصادر:

- سيجنال آر جي بي

- شركة انتل

- سكاي تك جيمنج