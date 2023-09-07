احصل على Samsung Galaxy S22 بسعر لا يهزم

يقدم Giffgaff، أحد متاجر التجزئة الشهيرة للهواتف، هاتف Samsung Galaxy S22 5G بسعر منخفض بشكل لا يصدق يبلغ 339 جنيهًا إسترلينيًا. تتيح لك هذه الصفقة شراء هاتف مجدد بحالة "جيدة" بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت. إذا كنت تفضل هاتفًا في حالة أفضل، فيمكنك اختيار الإصدار "Like New" مقابل 479 جنيهًا إسترلينيًا، والذي يتضمن أيضًا التوصيل المجاني. يتوفر الهاتف بعدة ألوان مثل الأسود، والذهبي الوردي، والأخضر، والأبيض.

توفر Giffgaff ضمانًا لمدة 24 شهرًا لمزيد من راحة البال عند شراء هاتف مجدد. قبل إرساله، يخضع الهاتف لفحص صحي مكون من 30 نقطة، ويضمن أن يكون عمر البطارية 80٪ على الأقل من سعتها الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، يتم مسح جميع البيانات بشكل احترافي.

إذا كنت مستخدمًا جديدًا لـ giffgaff، فستحتاج إلى شراء خطة بيانات بقيمة لا تقل عن 10 جنيهات إسترلينية مقابل 20 جيجابايت. ومع ذلك، فإن هذه الخطة يتم تنفيذها على أساس شهري متجدد، مما يعني عدم وجود عقود أو التزامات طويلة الأجل. علاوة على ذلك، يقدم giffgaff سياسة إرجاع لمدة 21 يومًا دون أي مشاكل أو صعوبات.

تبلغ تكلفة هاتف Samsung Galaxy S22، الذي سيتم إصداره في عام 2022، 769 جنيهًا إسترلينيًا. يتميز بحجم صغير وكاميرا متعددة الاستخدامات وتصميم أنيق وأداء ممتاز. وبالنظر إلى أن النموذج التالي، S23، لم يقدم العديد من التغييرات المهمة، فإن Galaxy S22 هو خيار موصى به للغاية.

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