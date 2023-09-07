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الإمكانات المبكرة للتسويق الرقمي ونمو مجموعة تسويق المختارات

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 7، 2023
الإمكانات المبكرة للتسويق الرقمي ونمو مجموعة تسويق المختارات

تتحدث ماري فاستيناو، الشريك الرئيسي في Anthology Marketing Group، عن الأيام الأولى للإنترنت وإمكاناتها في مجال التسويق الرقمي. في منتصف التسعينيات، أثناء عمله في شركة Starr Seigle Communications، أدرك فاستيناو أن الإنترنت يوفر منصة متساوية للشركات من جميع الأحجام للمنافسة. لقد حظيت بلحظة "آها" عندما أنشأت جولة افتراضية في فندق هاليكولاني وحجز شخص ما الجناح الرئاسي بعد مشاهدة الجولة. غطت الإيرادات الناتجة عن هذا الحجز تكلفة بناء الموقع الإلكتروني للفندق.

يؤكد Fastenau على ميزة التسويق الرقمي في القدرة على اختبار والتأكد من أن الفرضيات ذات صلة بالفعل بأشخاص حقيقيين. حتى مع الفرضيات المدروسة جيدًا، يسمح التسويق الرقمي للشركات بجمع البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تفاعلات المستخدم الحقيقية.

أصبحت Starr Siegle Communications في نهاية المطاف مجموعة Anthology Marketing Group في عام 2007. واليوم، تعد Anthology Marketing Group جزءًا من Finn Partners، وهي شركة تسويق واتصالات عالمية. تمثل الوكالة عملاء متنوعين مثل Hawai'i Pacific Health، وهيئة السياحة في هاواي، وHawaiian Telcom، و"Iolani School". أصبحت Anthology Marketing Group أكبر وكالة تسويق واتصالات متكاملة في ولاية هاواي.

تأسست شركة Servco Pacific Inc. في عام 1919 كمرآب لتصليح سيارتين على الشاطئ الشمالي لجزيرة أواهو، وهي أكبر شركة خاصة في هاواي ولها عمليات في الولايات المتحدة وأستراليا. مسترشدة بنموذج أعمال قائم على القيمة، تمتلك شركة Servco Pacific شركات في مجال توزيع السيارات والبيع بالتجزئة ومشاركة السيارات والآلات الموسيقية ورأس المال الاستثماري. ومع تطور الشركة، فإنها تهدف إلى توفير حلول التنقل المبتكرة لتلبية احتياجات العملاء والمجتمعات في هاواي وخارجها.

مصادر:
- بودكاست الأعمال في هاواي
- سيرفكو.كوم

By فيكي ستافروبولو

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