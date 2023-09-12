مساهمو Apple يأملون في إطلاق iPhone 15 وسط مخاوف الصين

مع اقتراب موعد إطلاق منتج Apple السنوي في سبتمبر، يترقب المستثمرون بفارغ الصبر الكشف عن هاتف iPhone 15 المرتقب. ومع ذلك، ألقت المخاوف بشأن الصين بظلالها على أسهم عملاق التكنولوجيا في الأيام الأخيرة. تسببت التقارير عن فرض حظر محتمل على الموظفين الحكوميين الذين يستخدمون أجهزة iPhone وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل في بكين في بعض عدم اليقين.

على الرغم من هذه المخاوف، كان أداء أسهم شركة Apple جيدًا قبل الأخبار الواردة من الصين. بعد تحقيق أرباح ربع سنوية لفترة وجيزة في أغسطس، ارتفع السهم بنسبة تزيد عن 9٪ في الأسابيع التي سبقت الخامس من سبتمبر. تاريخيًا، كانت الفترة التي سبقت حدث منتجات Apple السنوي صعودية بالنسبة لأسهم الشركة، خاصة منذ عام 5 عندما بدأت شركة Apple في التفوق على مؤشر S&P 2016.

إذا نظرنا إلى أداء شركة أبل في السنوات السابقة، فإننا نرى سجلاً مختلطاً. في عام 2016، تم تداول السهم بشكل ثابت قبل أن يقفز بنسبة 7٪ تقريبًا بعد الحدث الإعلامي. وفي عام 2017، انخفضت الأسهم قبل أن ترتفع لتنهي العام. ومع ذلك، شهد عام 2018 تراجعاً بعد الحدث، في حين شهد عامي 2019 و2020 مكاسب كبيرة. في عام 2021، انخفض السهم قبل أن يرتفع بعد الحدث، وفي عام 2022، تعثر في أعقاب الحدث.

ومن المقرر أن يتضمن إطلاق المنتج هذا العام، والذي يشار إليه باسم "Wonderlust"، عرضًا تقديميًا يقدمه الرئيس التنفيذي تيم كوك من المقر الرئيسي لشركة Apple في كوبرتينو، كاليفورنيا. أدت الأخبار الأخيرة المتعلقة بالحظر المحتمل على استخدام iPhone من قبل موظفي الحكومة الصينية إلى زيادة الترقب لهذا الحدث.

وبينما تكبدت أسهم شركة أبل خسائر الأسبوع الماضي، يرى العديد من المحللين أن عمليات البيع مبالغ فيها. على سبيل المثال، تعتقد شركة Wedbush Securities أن مكاسب أسهم شركة Apple في سوق الهواتف الذكية الصينية تفوق التأثير المحتمل للحظر الحكومي. وتشير تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى أن مثل هذا الحظر من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 7.5% من السكان العاملين في الصين وأن يكون له تأثير بنسبة 1% على إيرادات شركة أبل.

يواصل جيم كريمر، أحد المستثمرين البارزين، التمسك بوجهة نظره المتفائلة بشأن شركة أبل، مشيرًا إلى أن المستهلكين الصينيين ما زالوا يشترون منتجات أبل. على الرغم من المخاوف بشأن الصين، لا يزال مساهمو شركة Apple متفائلين بشأن إطلاق iPhone 15 وينتظرون الإعلان بفارغ الصبر.

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