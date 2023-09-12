كيف تعمل Apple iPhone Trades

هل أنت مهتم بالترقية إلى أحد أحدث أجهزة iPhone أو هل لديك طراز قديم يجمع الغبار في الدرج؟ إذا كان الأمر كذلك، فربما تتساءل عن كيفية عمل عمليات استبدال Apple iPhone وكيف يمكنك الحصول على بعض النقود أو الائتمان مقابل هاتفك الحالي.

تعد عمليات استبدال Apple iPhone طريقة ملائمة لترقية هاتفك مع تقليل تكلفة الجهاز الجديد. تتضمن العملية عادةً الخطوات التالية:

1. تقييم القيمة: توفر Apple أداة عبر الإنترنت أو تقييمًا في المتجر لتحديد قيمة استبدال هاتفك. يتم أخذ عوامل مثل الطراز وسعة التخزين وحالة الجهاز في الاعتبار.

2. اختيار خيار الاستبدال: بمجرد تحديد قيمة الاستبدال، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد الحصول على رصيد لشراء iPhone جديد أو الحصول على بطاقة هدايا Apple Store التي يمكنك استخدامها لعمليات الشراء المستقبلية.

3. تحضير هاتفك: قبل التداول بجهاز iPhone الخاص بك، من المهم عمل نسخة احتياطية لبياناتك ومسح جميع المعلومات الشخصية من الجهاز. توفر Apple تعليمات مفصلة حول كيفية القيام بذلك لضمان حماية خصوصيتك.

4. إكمال عملية الاستبدال: إذا اخترت استبدال هاتفك عبر الإنترنت، فسترسل لك شركة Apple ملصق شحن مدفوع مسبقًا لإرسال جهازك إليهم. إذا كنت تفضل إجراء عملية استبدال داخل المتجر، فيمكنك زيارة متجر Apple Store وإتمام المعاملة شخصيًا.

5. استلام بطاقة الائتمان أو بطاقة الهدايا: بمجرد أن تتلقى شركة Apple عملية الاستبدال الخاصة بك، ستقوم بالتحقق من حالتها ومعالجة بطاقة الائتمان أو بطاقة الهدايا وفقًا لذلك. سيتم تطبيق المبلغ على شراء جهاز iPhone الجديد الخاص بك أو تخزينه للاستخدام المستقبلي.

مع الإصدار المحتمل لجهاز iPhone 15 (أو اسم آخر لأحدث جهاز iPhone)، يعد الآن وقتًا ممتازًا للتفكير في التداول في هاتفك الحالي. يوفر برنامج الاستبدال من Apple خيارًا مناسبًا ومفيدًا ماليًا لمستخدمي iPhone.

مصادر:

- Apple.com - برنامج استبدال iPhone

– Apple.com – كيفية مسح بيانات جهاز iPhone أو iPad أو iPod touch الخاص بك قبل بيعه