"جان كلود فان دام يظهر لأول مرة في دور جوني كيج في Mortal Kombat 1"

من المقرر أن تضم Mortal Kombat 1 مجموعة مثيرة من المشاهير، بما في ذلك JK Simmons وJohn Cena وMegan Fox. ومع ذلك، فإن أحد أبرز الإضافات إلى اللعبة هو نجم الحركة في الثمانينيات جان كلود فان دام، الذي ظهر بشكل رائع بدور جوني كيج. شارك منشئ السلسلة المشارك Ed Boon صورة Van Damme داخل اللعبة عبر الإنترنت، وكشف عن مظهر شخصيته.

وفي خطوة تسويقية مثيرة للاهتمام، ظهر بون مؤخرًا في برنامج “Hot Ones” على اليوتيوب الذي استضافته First We Feast. خلال ظهوره الذي دام 14 دقيقة، ناقش بون مورتال كومبات 1 وتاريخ المسلسل أثناء أخذ عينات من الصلصات الساخنة مع أجنحة الدجاج. أظهر الفيديو أيضًا بعض لقطات اللعب، بما في ذلك لمحة مختصرة عن شخصية فان دام عند علامة 5:52. في المقطع، يضخ فان دام الهواء، ويقلب الطائر، ويشبه بشكل مذهل نفسه الأصغر سنًا.

شارك Boon أيضًا قصة مثيرة للاهتمام حول كيفية قيام مشاركة Van Damme في Mortal Kombat 1 بجلب الدائرة الكاملة للمسلسل. وكشف أن اللعبة نشأت من محاولات NetherRealm Studios الفاشلة لإنشاء لعبة تتمحور حول جان كلود فان دام منذ حوالي 30 عامًا. على الرغم من المقاومة الأولية من فان دام، تمكن الفريق أخيرًا من تأمين مشاركته، مما خلق لحظة مثيرة لفريق التطوير.

سيكون Van Damme بدور Johnny Cage جزءًا من حزمة Kombat Pack القابلة للتنزيل (DLC) ليوم إطلاق Mortal Kombat 1، والتي سيتم إصدارها في 19 سبتمبر لأجهزة PlayStation 5 وXbox Series X/S وSwitch والكمبيوتر الشخصي.

مصادر:

- أولاً نحتفل بالأشياء الساخنة على موقع يوتيوب