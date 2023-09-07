المستثمر دان نايلز يتخلى عن أسهم شركة أبل ويراهن على عملاق التكنولوجيا

تصدر المستثمر الشهير دان نايلز عناوين الأخبار يوم الخميس عندما كشف عن قراره ببيع أسهمه في شركة أبل واتخاذ مركز بيع كبير ضد عملاق التكنولوجيا. أعلن نايلز، المؤسس والمدير الأول لمحفظة صندوق ساتوري، عن هذه الخطوة على X (تويتر سابقًا) قائلًا: "لقد تم بيع AAPL بقيمة $ AAPL والآن أصبح أكبر سهم فردي لدينا على المكشوف."

كان نايلز قد اشترى في البداية أسهم شركة أبل في 18 أغسطس، لكنه بدأ في بيعها يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أسباب مختلفة لقراره. وكان أحد المخاوف التي أبرزها هو المخاطر المحتملة الناجمة عن خطة الصين لتمديد الحظر على استخدام iPhone ليشمل الشركات المملوكة للدولة. وزادت هذه الأخبار، كما أوردتها بلومبرج، من الضغوط الهبوطية على سهم أبل، الذي انخفض بالفعل لمدة يومين متتاليين، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 6٪ خلال الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب نايلز عن مخاوفه بشأن عودة ظهور شركة هواوي، وهي شركة اتصالات مقرها شنتشن. كشفت هواوي مؤخرًا عن أحدث نظام تشغيل للهواتف المحمولة، HarmonyOS 4، إلى جانب مساعد الذكاء الاصطناعي المحسن، مما يشير إلى جهد متجدد لتعزيز أعمالها في مجال الهواتف الذكية. ويرى نايلز أن هذا يمثل تهديدًا محتملاً لحصة أبل في السوق.

علاوة على ذلك، يعتقد نايلز أن إعادة تشغيل مدفوعات قروض الطلاب يمكن أن يؤدي إلى تشديد المستهلكين لحدود محفظتهم، مما قد يؤثر على الطلب على طرازات iPhone الجديدة من Apple المقرر إطلاقها في الخريف.

وأخيرًا، أشار المستثمر إلى المخاوف بشأن ارتفاع تقييم شركة أبل، نظرًا لانخفاض إيراداتها مؤخرًا خلال الأرباع القليلة الماضية. شكك نايلز في نسبة السعر إلى الأرباح للشركة لعام 2023، ومقارنتها بنسبة S&P واقترح أن المستثمرين قد يبدأون في التشكيك في التقييم المتميز لشركة Apple.

باختصار، يعكس قرار دان نايلز بيع أسهمه في شركة Apple والمراهنة ضد الشركة المخاوف بشأن الحظر المحتمل الذي تفرضه الصين، وعودة شركة Huawei، والتراجع المحتمل لطلب المستهلكين، والتقييم المرتفع لشركة Apple مقارنة بأدائها المالي الأخير. وباعتباره مستثمرًا يحظى بمتابعة واسعة النطاق، فقد لفتت خطوة نايلز الانتباه إلى التحديات والمخاطر التي تواجهها إحدى شركات التكنولوجيا الأكثر قيمة في العالم.

مصادر:

– بلومبرج نيوز

- صحيفة وول ستريت جورنال