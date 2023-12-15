ISRO تضع الأنظار على البعثات القمرية الجريئة، بما في ذلك إعادة العينات وتطوير المحطة الفضائية

في تطور حديث، حددت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) خططها الطموحة للبعثات القمرية المستقبلية، بما في ذلك Chandrayaan-4 وتطوير محطة الفضاء الهندية. بناءً على نجاح Chandrayaan-3، سيكون لمهمة ISRO القادمة إلى القمر، Chandrayaan-4، هدف أساسي هو استعادة صخور القمر والتربة للتفتيش الشخصي.

خلال محاضرة ألقاها في مركز راشتراباتي بهافان الثقافي، أعرب رئيس ISRO إس سوماناث عن التزام المنظمة بإعادة صخور القمر إلى الأرض. "على القمر، اهتماماتنا لم تنته بعد. "أؤكد لراشتراباتي جي أننا سنحضر بعض صخور القمر بأنفسنا"، صرح سوماناث، مسلطًا الضوء على تصميم ISRO على تأمين العينات القمرية.

كشف نيلش ديساي، مدير مركز التطبيقات الفضائية، أنه من المتوقع إطلاق Chandrayaan-4 في السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، وسيحتوي على مركبة جوالة أكبر من سابقتها. ستتضمن المهمة أربع وحدات، كل منها حاسم لنجاح المهمة، مع الأخذ في الاعتبار مدى تعقيد عملية استرجاع العينات القمرية وإعادتها.

وشدد رئيس ISRO سوماناث على التحديات التكنولوجية المتمثلة في العودة من القمر والهبوط بأمان على الأرض. وأوضح: "إذا كنت تريد الذهاب إلى القمر والعودة والهبوط واستعادة كل شيء، فأنت بحاجة إلى تكنولوجيا أكثر بكثير مما لدينا بالفعل للهبوط عليه". ستكون مهمة إعادة العينات مستقلة تمامًا، حيث تهدف ISRO إلى إطلاقها خلال السنوات الأربع القادمة.

بالإضافة إلى المهام القمرية، ناقش سوماناث أيضًا خطط ISRO لمهمة Gaganyaan، ومهمة الهند المأهولة إلى الفضاء، وتطوير محطة الفضاء الهندية بحلول عام 2035. وكشف أنه من المتوقع إطلاق الوحدة الأولى من المحطة الفضائية في عام 2028. مع الانتهاء المستهدف في منتصف 2030s. سوف تحتاج ISRO إلى صواريخ جديدة وأكبر لدعم هذا المشروع الطموح.

بصرف النظر عن Chandrayaan-4، تتعاون ISRO أيضًا مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) في مهمة استكشاف القمر القطبي (LUPEX)، المقرر إطلاقها في عام 2025. وتدل هذه المساعي على أهمية الهند المتزايدة في مجال استكشاف الفضاء وتمهيد الطريق أمام استكشاف الفضاء. الطريق لمزيد من التقدم والتعاون الدولي في المستقبل.