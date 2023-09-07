تم اختيار HCL Tech من قبل شركة Siemens للتحول الرقمي القائم على السحابة

تم اختيار شركة HCL Technologies، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، من قبل شركة Siemens، وهي مجموعة متعددة الجنسيات، للمساعدة في جهود التحول الرقمي من خلال الحلول المستندة إلى السحابة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تحفيز الابتكار وقابلية التوسع ومرونة الأعمال لدى شركة Siemens.

وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من خبرة "إتش سي إل" في التقنيات السحابية الأصلية وريادة "سيمنز" العالمية في الصناعة لتسريع التجارب الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتمكين نماذج أعمال جديدة. ومن خلال الاستفادة من السحابة، ستتمتع شركة Siemens بالمرونة وخفة الحركة للتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة واحتياجات العملاء.

أصبح التحول الرقمي القائم على السحابة بشكل متزايد جانبًا حاسمًا في استراتيجيات الأعمال حيث تسعى المؤسسات إلى تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، وتحسين الإنتاجية، وتقديم خدمات أفضل لعملائها. يمكّن هذا التحول المؤسسات من الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والتعلم الآلي لدفع التميز التشغيلي واكتساب ميزة تنافسية.

ومن خلال اختيار HCL كشريك في رحلة التحول الرقمي الخاصة بها، تستفيد شركة Siemens من خبرة الشركة الواسعة في تقديم الحلول السحابية. تتمتع شركة HCL Technologies بسجل حافل في تمكين المؤسسات من تحويل عملياتها التجارية ودفع الابتكار من خلال التقنيات السحابية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون بين "إتش سي إل" و"سيمنز" إلى إحداث تغييرات تحويلية في مختلف الصناعات، بما في ذلك التصنيع والطاقة والرعاية الصحية والنقل. وتتوافق هذه الشراكة مع رؤية سيمنز لتصبح رائدة في الصناعة الرقمية وتعزز مكانة "إتش سي إل" كشريك تكنولوجي موثوق به للمؤسسات على مستوى العالم.

وبشكل عام، يعكس هذا التعاون بين "إتش سي إل تكنولوجيز" و"سيمنز" الأهمية المتزايدة واعتماد التقنيات السحابية في دفع التحول الرقمي ومساعدة الشركات على الازدهار في العصر الرقمي.

مصادر:

– https://www.hcltech.com/press-releases/systems-integration/hcl-technologies-selected-siemens-expand-global-strategic-collaboration-next-gen-mobility-services

– https://www.siemens.com/global/en/home.html