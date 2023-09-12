أسعد العقول المعترف بها من قبل ISG للعمل في مجال التحول الرقمي مع DoubleVerify

حصلت شركة Happiest Minds Technologies، وهي شركة تكنولوجية رائدة متخصصة في التحول الرقمي، على اعتراف من ISG، وهي شركة رائدة في مجال الأبحاث والاستشارات التكنولوجية، لعملها مع شركة الإعلام والترفيه DoubleVerify. تم اختيار Happiest Minds كواحد من خمسة مشاريع معترف بها في فئة الإعلام والترفيه.

توفر DoubleVerify، أحد عملاء Happiest Minds منذ عام 2018، حلولاً تزيد من الثقة في المقاييس المتعلقة بالإعلان الرقمي. أرادت DoubleVerify توسيع عروضها لتشمل أجهزة التلفزيون المتصلة ومنصات OTT، الأمر الذي يتطلب ضمانًا قويًا لجودة مقاييس إعداد التقارير. أجرت شركة Happiest Minds تقييمًا باستخدام إطار اختبار تقييم النضج (TMA) الخاص بها وساعدت DoubleVerify على تحديث مجموعتها التقنية والحصول على الاعتماد من مجلس تصنيف الوسائط.

تم وصف الشراكة بين DoubleVerify وHappiest Minds بأنها حافز لكلا الشركتين. وأشاد نيسيم تال، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في DoubleVerify، بشركة Happiest Minds لتوفيرها منهجيات مرنة وعمليات قوية ومواهب ذات خبرة، مما خلق بيئة للابتكار والتميز في الأعمال.

وأكد جوزيف أنانثاراجو، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لخدمات هندسة المنتجات في شركة Happiest Minds، على خبرة الشركة في التعاون مع شركات Enterprise SaaS، مما يؤدي إلى تطوير المنتجات الجديدة والابتكار مع تسريع وقت الوصول إلى السوق. ووصف اعتراف ISG بأنه شهادة على قدرات الهندسة الرقمية لشركة Happiest Minds.

وسلط بول رينولدز، شريك ISG والرئيس التنفيذي للأبحاث، الضوء على الاعتماد المتسارع للتقنيات الرقمية ونماذج الأعمال التي شوهدت في دراسات الحالة لهذا العام. برزت دراسة حالة Happiest Minds مع DoubleVerify كمثال على كيفية قيام التحول الرقمي بدفع تطوير المنتجات وتحقيق ميزة الريادة في سوق غير مستكشفة.

Happiest Minds Technologies Limited هي شركة تكنولوجيا المعلومات التي تعمل على تمكين التحول الرقمي للمؤسسات ومقدمي التكنولوجيا. إنهم يستفيدون من التقنيات الثورية مثل الذكاء الاصطناعي و blockchain والسحابة وإنترنت الأشياء لتقديم تجارب سلسة للعملاء ورؤى قابلة للتنفيذ.

DoubleVerify هي منصة برمجية رائدة لقياس وتحليل الوسائط الرقمية، تهدف إلى تعزيز النظام البيئي للإعلان الرقمي وضمان تبادل القيمة العادلة بين المشترين والبائعين للوسائط الرقمية.

بشكل عام، يسلط تقدير شركة Happiest Minds من قبل ISG الضوء على قدراتها الهندسية الرقمية وقدرتها على إضافة قيمة إلى رحلة نمو DoubleVerify.

مصادر:

– [ISG](https://www.isg-one.com)

– [شركة Happiest Minds Technologies Limited](https://www.happiestminds.com)

– [التحقق المزدوج](https://www.doubleverify.com)