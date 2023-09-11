معاينة عملية لـ Forza Motorsport: ما يمكن توقعه

ملخص: بعد انقطاع دام ست سنوات، تعود لعبة Forza Motorsport أخيرًا بجزء جديد من المقرر إصداره في 10 أكتوبر 2023. توفر معاينة طريقة اللعب نظرة ثاقبة للميزات والتحسينات الجديدة التي يمكن للاعبين توقعها. تركز المعاينة على المقدمة الأولية القابلة للتشغيل، والتي تتضمن سيارتي شيفروليه كورفيت E-Ray وCadillac V-Series.R، بالإضافة إلى سلسلة البرامج التعليمية للسباقات الثلاثة. تعرض طريقة اللعب مسارات جديدة، بما في ذلك حلبة Hakone، وتسلط الضوء على الرسومات المحسنة والاهتمام بالتفاصيل. أحد التغييرات الملحوظة هو النهج الجديد للوضع الوظيفي، حيث يتم فتح الترقيات باستخدام "نقاط السيارة" المكتسبة من خلال اللعب بدلاً من شراؤها بالأرصدة. تشير المعاينة أيضًا إلى إضافة جلسات تدريب وقطاعات صغيرة على الحلبات، مما يوفر تجربة سباق أكثر غامرة وتحديًا. يمكن للاعبين أيضًا اختيار موقع البداية على الشبكة، مما يسمح لهم بتجربة سباق مخصصة. ويختتم المقال بالإشارة إلى أن المعاينة تقتصر على سلسلة البرامج التعليمية، لذا لم يتم بعد مناقشة الجوانب الأخرى من اللعبة، مثل اللعب الجماعي واللعب الحر.

التعاريف:

– Forza Motorsport: سلسلة ألعاب فيديو مشهورة لمحاكاة السباقات تم تطويرها بواسطة Turn 10 Studios ونشرتها Xbox Game Studios.

– شيفروليه كورفيت إي-راي: سيارة رياضية هجينة ذات دفع رباعي من إنتاج شيفروليه، ظهرت كواحدة من سيارات التغطية في فورزا موتورسبورت.

- كاديلاك V-Series.R: سيارة سباق رياضية نموذجية من إنتاج كاديلاك، معروفة بأدائها ونجاحها في السباقات مثل سباق لومان 24 ساعة.

- حلبة هاكوني: حلبة خيالية مقرها اليابان، تم تقديمها في لعبة Forza Motorsport الجديدة.

– نقاط السيارة: عملة يتم الحصول عليها من خلال اللعب في Forza Motorsport، وتُستخدم لفتح الترقيات للسيارات الفردية.

مصادر:

- لوك رايلي. "Forza Motorsport - معاينة عملية لشهر سبتمبر 2023." IGN.