أيرلندا تتبنى الاتجاه غير النقدي: ماذا يعني بالنسبة للمستهلكين؟

يُطلب من العملاء الأيرلنديين بشكل متزايد الدفع إلكترونيًا بدلاً من استخدام النقد. اختارت العديد من الشركات، بما في ذلك شركة Ryanair ومتجر نمط الحياة Oliver Bonas، التحول إلى نظام غير نقدي تمامًا. في عام 2022، تم دفع 54% من المعاملات في أيرلندا نقدًا، مقارنة بدول مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا حيث كان الاستخدام النقدي لا يزال أعلى.

إن التحول نحو المدفوعات الرقمية يجلب الراحة ويلغي الحاجة إلى حمل النقود، ولكنه يثير المخاوف أيضًا. تعد الخصوصية مشكلة مهمة، مع وجود مخاوف بشأن السرقة الرقمية والاحتيال ومشاركة المعلومات الشخصية. يظل النقد ضروريًا للمهمشين والضعفاء رقميًا. فهو يوفر وسيلة طوارئ عندما تفشل أنظمة الدفع الإلكترونية، كما يوفر قدراً أعظم من السيطرة على تكاليف الإنفاق، وخاصة عند السفر خارج منطقة اليورو.

على الرغم من سهولة الدفع الرقمي، فإن قوانين العطاءات القانونية لا تتطلب دائمًا من الشركات قبول النقد. وفي عام 2010، أوصت المفوضية الأوروبية "بالقبول الإلزامي" للنقد في منطقة اليورو، ولكنها سمحت أيضاً باستثناءات. يمكن لمقدمي الخدمات رفض النقد في ظروف استثنائية، مثل عرض تسوية دين أقل من 5 يورو بورقة نقدية بقيمة 200 يورو. في أيرلندا، يخضع استخدام النقد لقانون العقود، ويمكن للشركات اختيار رفض المدفوعات النقدية في ظل ظروف معينة.

في حين أن التحرك نحو مجتمع غير نقدي يقدم فوائد، فمن المهم النظر في الآثار المترتبة على مجموعات مختلفة من المستهلكين. تظل الخصوصية وإمكانية الوصول من العوامل الحاسمة في عملية الانتقال المستمرة.

المصادر: البنك المركزي الأيرلندي، المفوضية الأوروبية