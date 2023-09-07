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غرايمز يناشد إيلون ماسك رؤية ابنه في تغريدة محذوفة

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 7، 2023
غرايمز يناشد إيلون ماسك رؤية ابنه في تغريدة محذوفة

وجهت المغنية غرايمز نداءً علنيًا إلى شريكها السابق إيلون ماسك، للسماح لها برؤية ابنهما. تم إصدار هذا النداء في تغريدة محذوفة الآن ردًا على مشاركة المؤلف والتر إيزاكسون حول توأم مؤسس شركة تيسلا مع شريكه الحالي شيفون زيليس. أعربت غرايمز عن إحباطها لعدم قدرتها على رؤية ابنها، قائلة إن الوضع قد مزّق عائلتها. استجابت Twitter comms لتغريدتها برسالة بريد إلكتروني للرد التلقائي تفيد بأنهم سيعودون إليها قريبًا.

يشترك Grimes و Elon Musk في ابن اسمه X AE A-Xii وابنة تدعى Exa Dark Sideræl Musk. ولم يتم الإعلان عن خبر وصول التوأم حتى يوليو 2022، أي بعد عدة أشهر من ولادتهما في نوفمبر 2021. وكان الزوجان قد انفصلا سابقًا في عام 2021 لكن تصالحا لفترة وجيزة للترحيب بابنتهما عن طريق بديل في ديسمبر من نفس العام. ومع ذلك، أعلن غرايمز عن انقسامه الثاني بعد ثلاثة أشهر فقط.

لدى إيلون ماسك ثمانية أطفال آخرين من علاقات سابقة. كان لديه وزوجته السابقة جوستين ويلسون ابنًا، نيفادا، توفي بشكل مأساوي عن عمر يناهز 10 أسابيع. وكان سبب الوفاة متلازمة موت الرضع المفاجئ.

كانت علاقة غرايمز وإيلون ماسك موضع اهتمام عام كبير، مع ظهورهما رفيع المستوى في أحداث مثل Met Gala. أصبحت ترتيبات حضانة الزوجين ووصول غرايمز إلى ابنهما مصدر قلق الآن. لم يستجب ممثلو Grimes بعد لطلبات التعليق.

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By غابرييل بوتا

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