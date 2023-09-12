عودة التصوير السينمائي: هروب إبداعي من العالم الرقمي

ملخص: يشهد التصوير الفوتوغرافي للأفلام انتعاشًا حيث يختاره عدد متزايد من الفنانين كوسيلة للتعبير عن رؤيتهم الفريدة والحفاظ على صناعة الأفلام التناظرية على قيد الحياة. تكمن الجاذبية في قدرته على تقديم أسلوب ممتع وتجريبي للتصوير الفوتوغرافي، فضلاً عن الترقب والمفاجأة التي تأتي مع انتظار تطوير الفيلم.

تعد المصورة كات سوانسي، المقيمة في أوستن، جزءًا من هذا الاتجاه، حيث تقوم بالتصوير حصريًا للأفلام. إنها تقدر العملية اليدوية والحاجة إلى تكوين كل لقطة بعناية، وضبط التركيز البؤري وفتحة العدسة بدقة. يعد اختيار Swansey للتصوير على فيلم قرارًا متعمدًا للحفاظ على المهارة الفنية والحرفية وراء التصوير الفوتوغرافي.

لعبت شركة Lomography، وهي شركة تم إنشاؤها من مجموعة فنانين، دورًا مهمًا في الحفاظ على صناعة السينما. إنها توفر مجموعة من مخزون الأفلام، بما في ذلك الخيارات الملونة، التي تسمح للمصورين بإضافة لمسة فنية إلى عملهم. تؤكد بيرجيت بوشارت، المدير العام لشركة Lomography في الولايات المتحدة، أن التصوير الفوتوغرافي للأفلام لا يتعلق بالسعي للحصول على أعلى جودة لتصوير الواقع، بل باستخدامه كأداة إبداعية في الحياة اليومية.

تكمن جاذبية التصوير الفوتوغرافي للأفلام في العملية نفسها. على عكس التصوير الرقمي، فهو يتطلب الصبر والاستعداد لانتظار تطوير الفيلم. يضيف هذا الترقب إحساسًا بالإثارة والمفاجأة عندما يتلقى المصورون مطبوعاتهم. تعد القدرة على تحقيق ألوان وتأثيرات فريدة لا يمكن تكرارها بسهولة في التصوير الرقمي جانبًا آخر يجذب الفنانين إلى التصوير.

إن عودة التصوير الفوتوغرافي للأفلام هي شهادة على الجاذبية الدائمة للعمليات التناظرية في العالم الرقمي. إنه يوفر هروبًا إبداعيًا من الإشباع الفوري للتكنولوجيا الحديثة والعودة إلى النهج الواعي والمتعمد لالتقاط الصور.

التعاريف:

– التصوير السينمائي: عملية التقاط الصور باستخدام فيلم فوتوغرافي، والتي تتطلب التركيز اليدوي وضبط فتحة العدسة ومعالجة الفيلم في غرفة مظلمة.

– صناعة الأفلام التناظرية: الصناعة المعنية بإنشاء وإنتاج وتوزيع الأفلام الفوتوغرافية.

مصادر:

– TPR – إذاعة تكساس العامة (مقالة المصدر)