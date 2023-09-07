نقدم لكم GoPro Hero 12 Black: ما هو الجديد والمحسن

لقد وصل GoPro Hero 12 Black، ويعد بتغيير قواعد اللعبة في عالم كاميرات الحركة. تأمل شركة GoPro، المعروفة بأجهزتها عالية الجودة والمتينة، في جذب العملاء الحاليين والجدد بأحدث نسخة من كاميرتها الشهيرة.

أحد التحسينات الملحوظة في GoPro Hero 12 Black هو عمر البطارية، والتي تدعي GoPro أنها يمكن أن تصل إلى ضعف عمر سابقتها Hero 11 Black. يتيح أداء البطارية المحسن هذا، الذي تم تحقيقه باستخدام بطارية Enduro المرفقة، للمستخدمين التقاط المزيد من اللقطات دون القلق بشأن نفاد الطاقة.

إدراكًا لشعبية منصات الفيديو العمودية مثل TikTok وYouTube Shorts، أضافت GoPro وضع التقاط عمودي 9:16 إلى Hero 12 Black. تضمن هذه الميزة أن يتمكن منشئو المحتوى من تصوير مقاطع الفيديو بسهولة بالتنسيق المطلوب لهذه المنصات ومشاركة مغامراتهم دون عناء.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت GoPro دعمًا لسماعات البلوتوث، مما يتيح للمستخدمين تشغيل الصوت وتسجيله بسهولة. يعمل هذا التحسين على تحسين تجربة المستخدم بشكل عام، خاصة لمدوني الفيديو ومنشئي المحتوى.

بالنسبة للمستخدمين المحترفين، يوفر GoPro Hero 12 Black القدرة على مزامنة كاميرات متعددة لاسلكيًا عبر الرمز الزمني على تطبيق GoPro's Quik. تتيح هذه الميزة تحريرًا أسهل للقطات الملتقطة من زوايا مختلفة، مما يجعلها أداة قيمة للمستخدمين المحترفين الذين غالبًا ما يحتاجون إلى لقطات متعددة الزوايا.

فيما يتعلق بجودة الفيديو، يلتقط GoPro Hero 12 Black مقاطع فيديو بدقة مذهلة تبلغ 5.3K بمعدل يصل إلى 30 إطارًا في الثانية (fps) بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9. كما أنها توفر تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية بنسبة 8:7 و60 إطارًا في الثانية بنسبة 16:9، مما يضمن الحصول على لقطات واضحة وسلسة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين النطاق الديناميكي للكاميرا لتقديم مقاطع فيديو أكثر حيوية وتفصيلاً.

أجرت GoPro أيضًا بعض التغييرات في التصميم على Hero 12 Black، والتي تتميز ببقع زرقاء على الغلاف. وفي حين أن هذا قد يكون مسألة تفضيل شخصي، إلا أنه يضيف لمسة فريدة لمظهر الكاميرا.

علاوة على ذلك، تشتمل كاميرا GoPro Hero 12 Black الآن على خيط تثبيت 1/4-20، مما يلغي الحاجة إلى محول عند توصيله بمعظم حوامل الكاميرا الثلاثية. تعمل هذه الراحة على توسيع تنوع الكاميرا وسهولة استخدامها لسيناريوهات التصوير المختلفة.

يبلغ سعر GoPro Hero 12 Black 400 دولارًا، ومقابل 50 دولارًا إضافيًا، يمكن للعملاء الاستفادة من حزمة تتضمن بطارية إضافية، وحامل أحادي محمول باليد، وحزام للرأس، وحقيبة حمل. الطلبات المسبقة للكاميرا متاحة حاليًا، وستكون متاحة في المتاجر حول العالم في 13 سبتمبر.

باختصار، يوفر GoPro Hero 12 Black عمرًا محسنًا للبطارية، ودعمًا لالتقاط الفيديو العمودي، والتوافق مع سماعات الرأس Bluetooth، ومزامنة الكاميرا اللاسلكية، وجودة فيديو محسنة، وخيارات تركيب مريحة. تهدف GoPro من خلال هذه الترقيات إلى جذب المالكين الحاليين الذين يتطلعون إلى الترقية والعملاء الجدد الذين يدخلون سوق كاميرات الحركة.

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