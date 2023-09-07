نقدم لكم كاميرا GoPro Hero 12 Black: ميزات محسنة لالتقاط الأحداث

تم إطلاق GoPro Hero 12 Black في الهند، حيث قدم العديد من التحسينات على سابقه، Hero 11 Black. تتميز كاميرا الحركة الجديدة بعمر بطارية محسّن، وتحسين تثبيت الفيديو، والمزيد. وفيما يلي نظرة فاحصة على مواصفات ومميزات Hero 12 Black.

يحتفظ Hero 12 Black بالتصميم المألوف لسابقه ولكنه يأتي مع العديد من التغييرات المهمة. وهو يدعم الآن تقنية HDR بدقة 5.3K و4K. بفضل معالج GP2 ومستشعر الكاميرا بدقة 27.13 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة. تتيح لك الكاميرا أيضًا استخراج صور ثابتة بدقة 24.69 ميجابكسل من مقاطع الفيديو. يوفر مستشعر الصورة الأكبر حجمًا مرونة التسجيل بتنسيقات واسعة وعمودية، اعتمادًا على الاستخدام المقصود للقطات.

على غرار Hero 11 Black، يمكن لـ Hero 12 Black تسجيل مقاطع فيديو بدقة 5.3K بمعدل 60 إطارًا في الثانية ومقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم نسبة العرض إلى الارتفاع 8:7، مما يوفر تنوعًا في تكوين الفيديو.

تتميز كاميرا الحركة بميزة تثبيت الفيديو HyperSmooth 6.0، والتي تضمن لقطات ثابتة مع توفير أوسع إطار ممكن. كما أنه يقدم أيضًا قفل Horizon Lock المدمج الذي يحافظ على الأفق حتى عند الدوران بزاوية 360 درجة كاملة.

لعشاق الفيديو، يدعم Hero 12 Black ما يصل إلى 8x مقاطع فيديو بطيئة الحركة بمعدل 240 إطارًا في الثانية بدقة 2.7K. باستخدام ألوان 10 بت وGP Log + LUTS، يمكن للمستخدمين تحقيق نتائج استثنائية لدرجات الألوان. الكاميرا مقاومة للماء حتى عمق 33 قدمًا وتتضمن غطاء عدسة مقاوم للماء لتسجيل واضح تحت الماء.

لقد تحسن عمر البطارية بشكل ملحوظ في Hero 12 Black. يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بضعف وقت تشغيل Hero 11 Black أثناء التصوير بدقة 5.3K. تأتي الكاميرا مزودة ببطارية إندورو للطقس البارد. كما يتميز أيضًا بشاشات LCD مزدوجة، ودعم سماعات الأذن التي تدعم تقنية Bluetooth لتسجيل الصوت، ووظيفة TimeCode Sync لمزامنة كاميرات Hero 12 Black المتعددة.

قدمت GoPro أيضًا Max Lens Mod 2.0 كملحق لجهاز Hero 12 Black. يتيح هذا الوضع مجال رؤية يصل إلى 177 درجة بدقة 4K، بالإضافة إلى نسب العرض إلى الارتفاع 16:9 و9:16. تشتمل الملحقات الأخرى على عمود تمديد وجهاز تحكم عن بعد للمصراع المقاوم للماء. توفر الكاميرا أدوات تحرير وتأثيرات ليلية داخل الكاميرا، مثل مسارات النجوم واللوحات الضوئية.

يتوفر GoPro Hero 12 Black بسعر يبدأ من 45,000 روبية. يبلغ سعر إصدار Creators Edition، الذي يتضمن Media Mod وLight Mod وقبضة Volta، 65,000 روبية. يمكن شراؤها من المتاجر الكبرى عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت بدءًا من 13 سبتمبر. وسيكون Max Lens Mod 2.0 متاحًا للشراء في نوفمبر.

مصادر:

– إطلاق GoPro Hero 12 Black – News18

- Hero 12 Black - الموقع الرسمي لـ GoPro