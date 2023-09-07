تعلن شركة GoPro عن كاميرا Hero 12 Black مع ميزات جديدة وأوقات تشغيل أطول

تطلق شركة GoPro أحدث كاميراتها، Hero 12 Black، مع العديد من الميزات الجديدة والمثيرة. ستتمتع الكاميرا بأوقات تشغيل أطول مقارنة بالموديلات السابقة، وذلك بفضل نظام إدارة الطاقة المعاد تصميمه. كما أنه سيدعم أجهزة الصوت التي تعمل بتقنية Bluetooth والصوت ثنائي القناة.

إحدى الميزات البارزة هي وضع الالتقاط الرأسي الجديد 9:16، والذي سوف يجذب المستخدمين الذين يرغبون في تسجيل مقاطع فيديو لمنصات مثل TikTok وYouTube Shorts. بالإضافة إلى ذلك، سيسمح ملحق Max Lens Mod 2.0 الاختياري بالتسجيل بمجال رؤية يبلغ 177 درجة بدقة 4K و60 إطارًا في الثانية.

سيكون Hero 12 Black متاحًا في المتاجر في نيوزيلندا اعتبارًا من 13 سبتمبر بسعر 750 دولارًا.

يتم تحقيق فترات تشغيل أطول للكاميرا من خلال نظام إدارة الطاقة المحسّن، بدلاً من استخدام بطارية جديدة. تدعي شركة GoPro أن Hero 12 Black يمكن أن يوفر ما يصل إلى ضعف أوقات التسجيل المستمر مقارنة بسابقه Hero 11 Black.

ومن خلال دعم Bluetooth الإضافي، يمكن للمستخدمين إقران الكاميرا بأجهزة لاسلكية وتسجيل مسارات صوتية منفصلة ومتزامنة بالإضافة إلى الميكروفونات الموجودة على متن الطائرة. وفي مقطع فيديو توضيحي، عرضت GoPro هذه الميزة من خلال عرض لقطات لكاميرا مثبتة على سيارة بينما كان السائق يرتدي سماعات AirPods مقترنة لتسجيل ردود أفعاله وتعليقاته، والتي تم مزجها لاحقًا مع الصوت المسجل على الكاميرا.

يسمح Hero 12 Black أيضًا بالأوامر الصوتية باستخدام الميكروفونات المقترنة. يعد هذا مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الذين تكون أيديهم مشغولة أثناء التقاط اللقطات.

تشمل الميزات البارزة الأخرى في Hero 12 Black التقاط صور وفيديو بتقنية HDR بدقة تصل إلى 5.3K، بالإضافة إلى القدرة على مزامنة الفيديو والصوت مع كاميرات Hero 12 Black الأخرى.

بشكل عام، يقدم Hero 12 Black تحسينات مثيرة وميزات جديدة من شأنها تحسين تجربة التسجيل للمستخدمين. يتم وضعها ككاميرا متعددة الاستخدامات لكل من المستخدمين العاديين ومنشئي المحتوى الذين يرغبون في التقاط لقطات عالية الجودة لمنصات مختلفة.

مصادر:

– [يدعم GoPro's Hero 12 Black الفيديو الرأسي 9:16](https://www.stuff.co.nz/technology/gadgets/126379154/gopros-hero-12-black-supports-916-vertical-video)

– [يمكن لـ GoPro Hero 12 Black العمل مع الميكروفونات المقترنة وعدسات مجال الرؤية](https://www.theverge.com/2022/9/10/23343153/gopro-hero-12-black-features-specs- التسعير)