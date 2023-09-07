نقدم لكم GoPro Hero 12 Black: عمر بطارية أطول وميزات محسنة

كشفت شركة GoPro مؤخرًا عن أحدث كاميرا للحركة، Hero 12 Black، والتي تقدم العديد من التحسينات على سابقتها، Hero 11 Black. الميزة البارزة للنموذج الجديد هي عمر البطارية المحسن بشكل ملحوظ. في وضع التسجيل 5.3K60، يمكن لـ Hero 12 التصوير لمدة 70 دقيقة بشحنة واحدة، أي ضعف مدة Hero 11 Black. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا التحسن لا يأتي من بطارية أكبر حجمًا بل من التحسينات الهائلة في استهلاك البطارية. تم تجهيز Hero 12 Black ببطارية تبلغ سعتها 1,720 مللي أمبير في الساعة.

في حالة التصوير بدقة 5.3K30، يمكن أن تدوم البطارية لمدة تصل إلى 1.5 ساعة، بينما في وضع 1080p30، يمكن أن تتحمل "أكثر من 2.5 ساعة". يتميز Hero 12 Black بدعم تقنية Bluetooth، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل الصوت في وقت واحد باستخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس التي تعمل بتقنية Bluetooth، وهو ما يعد إضافة مهمة لقدراته.

ميزة أخرى ملحوظة هي Max Lens Mod 2.0، والتي تزيد مجال الرؤية من 156 درجة عادية إلى 177 درجة رائدة في الصناعة بدقة 4K60. كما يتم دعم مقاطع الفيديو والصور بتقنية HDR، مما يسمح بمحتوى مرئي مذهل. يمكن للكاميرا التقاط صور بدقة 27 ميجابكسل وصور ثابتة بدقة 24.7 ميجابكسل من مقاطع الفيديو. مثل سابقه، فإن Hero 12 مقاوم للماء حتى عمق 33 قدمًا (10 أمتار).

يتميز Hero 12 Black بالعديد من الميزات المتقدمة، بما في ذلك HyperSmooth 6.0 + AutoBoost، الذي يوفر أوسع لقطات ممكنة مع تثبيت الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، يحافظ قفل الأفق المدمج على مستوى الأفق حتى عندما تدور الكاميرا 360 درجة كاملة. ومع ذلك، لا تتوفر هذه الميزات في أوضاع تسجيل معينة.

يتوفر GoPro Hero 12 Black حاليًا للطلب المسبق على موقع GoPro الرسمي مقابل 399.99 دولارًا أو 449.99 يورو. يمكن شراء Max Lens Mod 2.0 بشكل منفصل مقابل 99.99 دولارًا أو 109.99 يورو. تم تحديد تاريخ الإصدار في 13 سبتمبر.

في المستقبل، تخطط GoPro لإصدار عمود تمديد بطول 48 بوصة يمكن طيه إلى 10 بوصات، مما يوفر للمستخدمين تنوعًا أكبر في التقاط اللقطات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير جهاز تحكم عن بعد مقاوم للماء يعمل بتقنية Bluetooth، مما يتيح سهولة التحكم حتى عند استخدام العمود الممتد. سيتم أيضًا إطلاق تطبيق التحرير Quik من GoPro لأجهزة Mac بدءًا من نوفمبر، يليه أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows في الصيف. سيكون هذا التطبيق مجانيًا لمشتركي GoPro.

مصادر:

– موقع جوبرو