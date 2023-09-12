المشرعون الجمهوريون يقدمون مشروع قانون لمنع العملة الرقمية للبنك المركزي

لم يضيع المشرعون الجمهوريون في الولايات المتحدة أي وقت في تقديم تشريع إلى مجلس النواب يهدف إلى منع طرح العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC). سيعيد توم إيمر، عضو الأغلبية في مجلس النواب، تقديم قانون الدولة لمكافحة العملة الرقمية للبنك المركزي، والذي يهدف إلى منع الاحتياطي الفيدرالي والبنوك الأعضاء فيه من إصدار نسخة رقمية من الدولار واستخدامها لتنفيذ السياسة النقدية.

اكتسبت العملات الرقمية للبنوك المركزية شعبية في السنوات الأخيرة، حيث قامت ما يصل إلى 130 دولة، تمثل 98٪ من الاقتصاد العالمي، باستكشاف الإصدارات الرقمية من عملاتها. ومع ذلك، فهي مثيرة للجدل بين المتحمسين للعملات الرقمية والمحافظين، لأنها، على عكس العملات الرقمية التقليدية، تنشئ العملات الرقمية للبنوك المركزية رابطًا نقديًا بين المواطنين العاديين والحكومة.

أحد المخاوف الرئيسية هو أن الحكومات يمكن أن تستخدم العملات الرقمية للبنوك المركزية للوصول غير المقيد إلى البيانات المالية للمواطنين الخاصين، مما يؤدي إلى مخاوف بشأن تعزيز المراقبة. يجادل النقاد بأن إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم واستغلالها تفوق فوائد انخفاض تكاليف المعاملات وزيادة الشمول المالي.

ذكرت إدارة بايدن أنه لا توجد خطط لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، لكن المشرعين من الحزب الجمهوري ما زالوا متشككين بسبب الخطوات الناشئة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي، مثل البرامج البحثية والتجريبية، لاستكشاف إمكانية تنفيذ عملة رقمية للبنك المركزي.

يسعى مشروع قانون الأغلبية في مجلس النواب توم إيمر المحدث إلى معالجة مشهد سياسة الأصول الرقمية المتطور. فهو يفرض حظرًا على "العملات الرقمية للبنوك المركزية عبر الوساطة"، والتي يصدرها الاحتياطي الفيدرالي ولكن تتم إدارتها من قبل بنوك التجزئة والمؤسسات المالية الأخرى بدلاً من بنك الاحتياطي الفيدرالي مباشرة. هذا هو النموذج الذي تستخدمه الصين لليوان الرقمي الخاص بها.

يزيل مشروع القانون أيضًا بندًا يطلب من بنك الاحتياطي الفيدرالي تقديم تقارير عن البرامج أو الدراسات التجريبية للعملات الرقمية للبنوك المركزية إلى الكونجرس، حيث تتم معالجة هذه المشكلات في مشاريع قوانين منفصلة. في حين أنه من غير المرجح أن يتم تمرير التشريع المناهض للعملات الرقمية للبنوك المركزية هذا العام بسبب سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، يأمل مؤيدو مشروع القانون في رفع مستوى الوعي العام حول الجوانب السلبية المحتملة للعملات الرقمية للبنوك المركزية.

ويأتي مشروع القانون المحدث قبل جلسة استماع للجنة الفرعية للخدمات المالية بمجلس النواب بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية، ومن المتوقع أن يشهد رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر حول نهجه في تنظيم الأصول الرقمية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.