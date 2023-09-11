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Google Pixel Watch ستحصل على تصحيح أمان Android لشهر سبتمبر

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 11، 2023
Google Pixel Watch ستحصل على تصحيح أمان Android لشهر سبتمبر

كشفت Verizon أنه من المقرر أن تتلقى Google Pixel Watch تحديثًا جديدًا للبرنامج، يحمل علامة الإصدار RWDC.230905.003، والذي يتضمن تصحيح أمان Android لشهر سبتمبر للساعات. تم ذكر تاريخ الإصدار في 11 سبتمبر، مما يشير إلى أن التحديث يجب أن يكون متاحًا للمستخدمين اليوم.

وبينما لم يتم تقديم أي تفاصيل إضافية، فمن المتوقع أن يركز التحديث بشكل أساسي على أحدث تصحيحات أمان Android، مما يشير إلى أنه قد يكون تحديثًا بسيطًا نسبيًا. مزيد من المعلومات أو الإعلانات الرسمية من Google بخصوص الإصدار غير معروفة حاليًا.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل قد أكدت طرح الإصدار RWDC.230905.003 لساعة Pixel Watch، والذي يشمل طرازي LTE وBluetooth/WiFi.

يمكن للمستخدمين الذين يتوقعون التحديث بفارغ الصبر محاولة تنزيله باستخدام طريقة النقر التقليدية على تحديث Wear OS. إذا توفرت أي معلومات إضافية أو إذا قامت Google بمعالجة الإصدار، فسنقوم بتحديث هذا المنشور وفقًا لذلك.

باختصار، من المقرر أن تتلقى Google Pixel Watch تصحيح أمان Android لشهر سبتمبر، كما كشفت Verizon. من المتوقع أن يوفر هذا التحديث، الذي تم تعريفه بالإصدار RWDC.230905.003، أحدث التحسينات الأمنية لـ Pixel Watch. يمكن للمستخدمين التحقق من التحديث يدويًا من خلال النقر على خدعة تحديث Wear OS أو الانتظار حتى يتم نشره تلقائيًا.

التعاريف:
- Pixel Watch: الجهاز القابل للارتداء الذي طورته شركة Google، وهو مصمم لتوفير وظائف الساعة الذكية المتنوعة.
- تصحيح أمان Android: تحديث أصدرته Google لإصلاح الثغرات الأمنية وتعزيز أمان أجهزة Android.
– Verizon: شركة اتصالات تقدم خدمات الهاتف المحمول والمنتجات اللاسلكية.

مصادر:
- فيريزون

By مامفو بريشيا

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