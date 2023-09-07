يكشف Android عن تحول العلامة التجارية بهوية متجددة

منحت Google نظام Android أول تغيير لعلامتها التجارية منذ أكثر من أربع سنوات بينما تستعد لإطلاق Android 14. وتعمل الهوية المُجدَّدة على مواءمة العلامة التجارية لنظام Android بشكل أوثق مع علامة Google، مع التركيز على الترابط بينهما. التغيير الأكثر وضوحًا هو التحول من "android" بالأحرف الصغيرة إلى "Android"، مما يضيف وزنًا أكبر للكلمة ويؤكد مكانتها كمنتج من منتجات Google.

تظل تميمة bugdroid الشهيرة، والتي كانت رمزًا لنظام Android لسنوات، دون تغيير ولكن تم تحويلها إلى عمل فني ثلاثي الأبعاد لتحديث العلامة التجارية هذا. على الرغم من افتقاره إلى القدرة على الكلام، إلا أن bugdroid معروف عالميًا ويجسد روح Android.

سيتم تنفيذ علامة Android التجارية المحدثة على الأجهزة والأنظمة الأساسية في وقت لاحق من هذا العام، بالتزامن مع إصدارات Android 14 وسلسلة Pixel 8. تعزز هذه الهوية المعاد تصورها العلاقة القوية بين Android وGoogle، وتسلط الضوء على أهمية تطبيقات Google وخدماتها ضمن نظام Android البيئي.

بالإضافة إلى تغيير العلامة التجارية، تقدم Google ميزات جديدة من خلال ميزة Drop Quarterly Features Drop لنظام Android. تتضمن هذه التحسينات أداة المساعدة السريعة والقدرة على إضافة رمز الاستجابة السريعة وتصاريح الباركود إلى Wallet، مما يعزز الراحة والوظائف لمستخدمي Android.

ومع تحديث العلامة التجارية والابتكارات المستمرة، يستعد Android وGoogle للمستقبل، مما يضمن استمرار كلا العلامتين التجاريتين في التطور وتلبية احتياجات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

التعاريف:

– Android: Android هو نظام تشغيل للهواتف المحمولة تم تطويره بواسطة Google.

– تغيير العلامة التجارية: تغيير أو تجديد الهوية المرئية للعلامة التجارية وعناصر العلامة التجارية لتتوافق مع أهدافها وموقعها الحالي.

– Bugdroid: Bugdroid هو تميمة Android، وهو روبوت أخضر يمثل نظام التشغيل Android ومجتمعه.

– رمز الاستجابة السريعة: رمز الاستجابة السريعة هو نوع من الرموز الشريطية التي تحتوي على معلومات مشفرة ويمكن مسحها ضوئيًا باستخدام الهاتف الذكي أو قارئ رمز الاستجابة السريعة.

– سلسلة Pixel 8: تشير سلسلة Pixel 8 إلى الهواتف الذكية القادمة التي تصدرها Google تحت العلامة التجارية Pixel.

المصادر: المعلومات الواردة في هذه المقالة مبنية على المقالة المصدر والمعرفة العامة.