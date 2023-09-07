جوجل تعمل على تجديد تجربة الإعلانات على تطبيق YouTube TV

أعلنت شركة جوجل عن خطط لتحسين تجربة الإعلان على تطبيق يوتيوب الخاص بها لأجهزة التلفاز، بهدف تقليل الانقطاعات مع تزويد المشاهدين بفواصل إعلانية أطول. تهدف التغييرات إلى تقريب تجربة YouTube TV من تجربة التلفزيون التقليدي.

في العام الماضي، قدمت Google أشكال إعلانات جديدة لتطبيقات YouTube TV، بما في ذلك إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 30 ثانية وإعلانات قابلة للتسوق. نقلاً عن استطلاع Qualtrics، تقول Google إن المستخدمين الذين يشاهدون مقاطع فيديو YouTube على شاشات كبيرة لديهم توقعات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالإعلانات.

وفقًا لرومانا باوار، مديرة إدارة المنتجات لإعلانات YouTube، يفضل 79% من المشاهدين إعلانات الفيديو التي يتم تجميعها معًا بدلاً من توزيعها عبر الفيديو. وبناءً على هذا التفضيل، تهدف Google إلى تقليل مقاطعات المشاهدين إلى الحد الأدنى وإنشاء تجربة مشاهدة أكثر سلاسة على أجهزة التلفزيون. سيتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ فواصل إعلانية أقل وأطول.

بالإضافة إلى الفواصل الإعلانية الأطول، ستختبر Google أيضًا تغييرات أخرى على تجربة الإعلان على YouTube TV. وفقًا لاستطلاع آخر لشركة Qualtrics، يفضل غالبية المشاهدين معرفة إجمالي الوقت المتبقي في الفاصل الإعلاني بدلاً من عدد الإعلانات التي يتم عرضها. ونتيجة لذلك، سيتم قريبًا تقديم مؤقت جديد ليُظهر للمشاهدين المدة التي سيستمر فيها الفاصل الإعلاني على التلفزيون.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال بإمكان المستخدمين اختيار تجربة خالية من الإعلانات على YouTube من خلال الاشتراك في YouTube Premium. ومع ذلك، زادت الخدمة مؤخرًا سعرها من 11.99 دولارًا إلى 13.99 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة. وبررت جوجل ارتفاع الأسعار بأنه ضروري للحفاظ على تقديم الخدمات والميزات الرائعة وتحسينها.

مصادر:

– رومانا باوار، مديرة إدارة المنتجات، إعلانات يوتيوب.

- المسوحات Qualtrics.